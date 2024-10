Ping ! Harris et Trump font exploser vos téléphones avec des textes politiques lors des derniers jours de campagne

WASHINGTON– Pour les millions d’Américains sur le radar du Kamala Harris et Donald Trump campagnes et celles de leurs alliés, l’apocalypse n’est qu’à un message texte.

L’avenir même de la république est en jeu, disent certains textes et bien d’autres le sous-entendent. Mais vous – oui, VOUS, Sally, Jose ou insérez votre prénom ici – pouvez le sauvegarder. Pour aussi peu que 7 $.

L’envoi de SMS est un moyen simple et peu coûteux d’atteindre des électeurs et des donateurs potentiels, sans toutes les règles destinées à maintenir un peu d’honnêteté la publicité diffusée traditionnellement payante. Les deux parties travaillent de manière agressive sur le pipeline d’envoi de SMS. Dans le derniers jours de la campagnele ping des téléphones peut être implacable.

« Toute la journée, tous les jours », a déclaré Robyn Beyah à propos du torrent alors qu’elle faisait la queue pour entrer dans un Rassemblement de Kamala Harris à l’extérieur d’Atlanta la semaine dernière. « Ils ont mon numéro. Nous sommes pratiquement des meilleurs amis.

Beyah est cool avec ça. Elle considère le bombardement de SMS comme « inoffensif » car il s’agit d’un candidat en qui elle croit. Elle invite même la campagne Harris à « me harceler avec des SMS ». Tous les électeurs ne sont pas aussi charitables.

« Pour être honnête avec vous, à ce stade, je l’ai sorti de mon cerveau », a déclaré Ebenezer Eyasu de Stone Mountain, en Géorgie, debout dans la même ligne de rassemblement de Harris. Il a déclaré que la douzaine de SMS qu’il reçoit chaque jour sont devenus des « bruits de fond ».

Sarah Wiggins, une graphiste de 26 ans originaire de Kennesaw, en Géorgie, qui soutient Harris, préfère la persuasion face à face. « J’ai l’impression que tout dépend des gens qui vous entourent », a-t-elle déclaré. « Le bouche à oreille est sous-estimé. » Quant aux textes, « je viens de supprimer, pour être honnête. Je ne veux pas le lire.

De nombreux partisans de Trump sont également harcelés. Lors de son rassemblement à Tempe, en Arizona, la semaine dernière, plusieurs personnes ont déclaré une légère aggravation à ce sujet.

« Ils sont plus ennuyeux qu’autre chose », a déclaré Morse Lawrence, 57 ans, assistant médical de Mesa, en Arizona. « Je suis également bombardé de SMS en dehors des sujets politiques. Des gens veulent acheter ma maison, des gens veulent me vendre une assurance, c’est tout. »

Il estime que c’est une stratégie marketing efficace pour les campagnes, même si la grande majorité des destinataires ne mordent pas. « Vous allez à la pêche et vous attrapez deux poissons, vous avez un repas pour la journée. »

Jennifer Warnke, 57 ans, de St. John’s, en Arizona, également présente au rassemblement Trump, a exprimé des sentiments mitigés sur ce qui se passe sur son téléphone.

« Au moins, ils me tendent la main, car pendant des années, personne ne m’a jamais appelé », a-t-elle déclaré. « J’ai été républicain toute ma vie et personne ne m’a jamais appelé. »

Elle a ajouté : « C’est ennuyeux, mais c’est presque fini. »

La campagne de Trump, bien que uniquement axée sur la vente de chapeaux par SMS, partage certains traits avec les démocrates.

Les deux parties échangent de terribles avertissements si l’autre partie gagne. Tous deux inventent de faux délais pour vous inciter à vous dépêcher avec votre argent. Tous deux jouent sur le fantasme selon lequel les sommités – qu’il s’agisse de Harris, Trump, Georges Clooney, Nancy Pelosi ou Donald Trump Jr. – vous envoient des SMS personnellement, au lieu de la machinerie qui l’est réellement.

Les textes sous le nom de Trump Jr. ont une tournure, même s’ils sont transparents : « S’il vous plaît, ne donnez pas 5 $ pour aider papa avant sa date limite critique. Je suis sérieux. Ne le faites pas. … Laissez-moi vous expliquer.

L’explication est un lien vers une page demandant beaucoup plus de 5 $. Vous pouvez choisir 20,24 $ si vous êtes un partisan fondamental de Trump en 2024 ou 47 $ si vous pensez que le 45e président a été le plus grand de tous les temps et que vous voulez en faire le 47e.

Trump lui-même semble être très intéressé par le merchandising. « Je vous envoie un chapeau MAGA doré ! » dire des textes en son nom. « Dois-je le signer? »

Tapez et vous voyez que le chapeau MAGA avec des lettres dorées vous coûtera 50 $. Mais il y a plus.

« Voici mon offre », dit le Trump numérique. « Si vous passez votre commande avant la date limite de minuit, je pourrai ajouter ma signature et une petite note personnelle directement sur le bord ! » Peut-être – ou pas.

Treize jours après le jour du scrutin, alors qu’elle se préparait à monter sur scène pour une assemblée publique de CNN, Harris a pris un moment pour se confier à un Virginien qu’elle ne connaît pas du tout. C’est du moins la scène esquissée par un texte en son nom.

« Salut Chris, c’est Kamala Harris », dit le message. « Cela signifierait tout pour moi si vous ajoutiez un autre don à notre campagne devant ma mairie sur CNN ce soir. Donald Trump et ses alliés dépensent actuellement plus que nous dans les États du champ de bataille.»

Un don de 40$ est suggéré. Aucun chapeau n’est offert. Malgré l’angoisse du message concernant l’argent, la campagne de Harris et les groupes démocrates affiliés ont soulevé plus d’un milliard de dollars en quelques mois seulement et a conservé un avantage financier important sur Trump lors de la dernière étape de la campagne.

Ping : « C’est Elizabeth Warren. »

Ping : « De Trump : je viens de quitter MCDONALD’S. »

Ping : « Nous avons demandé NEUF FOIS si vous souteniez Kamala Harris … mais vous n’avez jamais répondu au sondage.

Ping : « Je viens de sortir de la scène du débat. » – signé par le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota. Tim Walz.

Ping : « C’est une GRANDE AFFAIRE F#@%ING. » – au nom du stratège démocrate James Carville.

Ping : « C’est Nancy Pelosi. J’ai besoin que tu voies ça. »

Ping : « Mais vous n’êtes pas intervenu pour défendre notre majorité au Sénat !?! Précipitez 7 $ maintenant.

Ping : « J’ai un McGift pour toi ! C’est le président Trump. Tu veux jeter un œil ?

Malgré le ton insensé de certains textes de campagne présidentielle, les experts affirment que vous pouvez raisonnablement être sûr que les dons aux campagnes des candidats officiels ou aux principales organisations du parti seront utilisés aux fins prévues.

Mais de nombreux autres groupes réclament votre argent pour la saison électorale, mais ils ne sont pas tous légitimes et il faut du travail pour régler ce problème. Certains groupes de mobilisation électorale qui prétendent être financés par la gauche, par exemple, peuvent être des fauteurs de troubles de la droite ou simplement chercher à collecter des informations personnelles sur vous.

Ce mois-ci, la Ligue des électrices du Wisconsin a écrit aux procureurs généraux des États-Unis et des États pour signaler que des milliers de SMS frauduleux provenant d’une source anonyme avaient été envoyés à des jeunes menaçant d’amende de 10 000 $ ou d’une peine de prison s’ils votaient dans un État où ils se trouvent. pas le droit de voter.

L’arnaque visait à intimider les étudiants de l’extérieur de l’État qui ont légalement le droit de voter dans le Wisconsin s’ils fréquentent l’université là-bas, ou de voter chez eux, indique la lettre.

Le week-end dernier, des milliers d’électeurs de Pennsylvanie ont reçu un message texte affirmant à tort qu’ils avaient déjà voté lors de l’élection, a rapporté lundi le Philadelphia Inquirer. Il s’agissait d’AllVote, que les responsables électoraux ont signalé à plusieurs reprises comme une arnaque, selon le journal. Le groupe a déclaré que la fausse déclaration était le résultat d’une faute de frappe.

Les experts conseillent de lire les petits caractères au bas de tout lien de collecte de fonds que vous ouvrez. Il doit indiquer le nom du groupe et où ira l’argent.

De là, les gens peuvent accéder à des sites tels que Secrets Ouverts ou le Commission électorale fédérale pour voir la répartition des revenus et des dépenses par groupes qui sont enregistrés comme comités d’action politique. Des frais généraux élevés et des dépenses faibles ou inexistantes en publicité ou en démarchage sont des signaux d’alarme.

Malgré tous ces pièges, Beverly Payne de Cumming, en Géorgie, qui a déjà voté pour Harris et s’est portée volontaire pour elle, accueille favorablement les pings.

« Je reçois des SMS toutes les 30 minutes et je réponds à chacun d’entre eux », a déclaré Payne. L’un des favoris concernait une saveur de crème glacée lancée pour Harris par Ben & Jerry’s, Kamala’s Coconut Jubilee recouvert de caramel et surmonté de pépites d’étoiles rouges, blanches et bleues. «J’ai dû faire un don pour cela», a-t-elle déclaré.

« C’est notre culture maintenant, nous sommes tous dépendants », a déclaré Payne à propos des textes et de leur utilisation par Harris. « C’est peut-être pour ça qu’elle a un milliard de dollars. »

___

Amy a rapporté d’Atlanta, Cooper de Tempe, en Arizona. L’écrivain d’Associated Press, Brian Slodysko, a contribué à ce rapport.