Pinecrest en cours de vente à Allure ; la vente devrait se clôturer le 30 novembre – Shaw Local

MT. MORRIS – La vente prévue de Pinecrest Community à Allure Healthcare Services devrait être conclue le 30 novembre.

Pinecrest est un campus de retraite de soins continus 501 (c) 3 à but non lucratif à Mt. Morris qui dessert environ 170 résidents. Il a été formé en 1893 sous le nom de “Brethren Home” par l’Église des Frères pour s’occuper des personnes âgées et des orphelins; l’église ne possède plus Pinecrest, mais y est affiliée.

“L’impact de COVID a été énorme sur nos opérations en ce qui concerne l’augmentation des coûts, la pénurie de personnel et la perte de revenus”, a déclaré Ferol Labash, PDG de Pinecrest. “Ces trois choses combinées sont ce qui a conduit à cette vente.”

Labash a noté que, jusqu’à la clôture finale, rien n’est sûr à 100 %.

Allure, dont le siège est à Chicago, possède neuf autres établissements de soins infirmiers, dont ceux de Sterling, Mount Carroll et Prophetstown. Ses centres offrent des séjours de courte durée pour le répit ou la réadaptation, les soins palliatifs, les soins de la démence et de la mémoire, les soins infirmiers 24 heures sur 24, diverses thérapies et plus encore, selon AllureHCS.com.

Les résidents et le personnel de Pinecrest ont été informés de la vente et des lettres ont été envoyées aux familles, a déclaré Labash, qui restera administrateur de l’établissement après la vente.

“Nous espérons avoir une transition très fluide”, a-t-elle déclaré. “Ils [Allure] s’engagent à fournir des soins de qualité, comme Pinecrest l’a été tout au long de son histoire. Nous nous attendons à ce que cet engagement envers la qualité se poursuive.

Allure of Pinecrest – c’est ainsi que le campus s’appellera – pourra accepter Medicaid et servir les personnes disposant de “ressources limitées, probablement dans une plus grande mesure que nous ne pouvions le faire”, a déclaré Labash.

Les établissements de soins infirmiers sont une industrie hautement réglementée et il est devenu de plus en plus difficile de fonctionner en tant que site autonome, a-t-elle expliqué. Les organisations avec plusieurs sites ont des “économies d’échelle” et sont en mesure d’employer des experts dans tous les domaines d’exploitation d’une manière qui n’est tout simplement pas possible pour des installations comme Pinecrest, a déclaré Labash.

À titre d’exemple, elle a cité le bassin flottant d’infirmières et d’infirmières auxiliaires certifiées d’Allure qui peuvent être appelées à combler des ouvertures dans les horaires du personnel dans différentes installations d’Allure. Il existe des agences extérieures qui peuvent fournir du personnel flottant, mais le coût d’utilisation des employés de l’agence atterrit sur l’établissement de soins infirmiers ou l’hôpital, a déclaré Labash.

Pinecrest emploie actuellement plus de 150 personnes, a-t-elle déclaré. Allure a l’intention de conserver ce personnel, a noté Labash.

“Je veux que le public sache que notre conseil d’administration et moi avons passé beaucoup de temps à réfléchir à qui cette vente allait être faite”, a-t-elle déclaré.

Les recherches comprenaient des examens des documents des Centers for Medicare & Medicaid Services, des entretiens avec des amis et des membres de la famille qui ont des proches dans d’autres établissements Allure et des inspections en personne des établissements Allure, a déclaré Labash. Certains membres du conseil ont également parlé aux employés d’Allure qui quittaient le travail.

Allure possède des établissements de soins infirmiers à Prophetstown, Sterling, Geneseo, Lake Storey, Mount Carroll, Moline, Galesburg, Stockton et Zion.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’Allure paie pour Pinecrest, Labash a refusé de commenter.

Pinecrest a obtenu le statut à but non lucratif 501 (c) 3 en 1945. Ce statut “sera dans une période de liquidation” après la vente, car Allure n’est pas un 501 (c) 3, a déclaré Labash.

« Notre priorité est d’abord et avant tout de maintenir la qualité des soins pour lesquels nous sommes reconnus pour nos résidents, et que nous prenons soin de notre personnel et que nous respectons nos engagements envers tout le monde », a-t-elle déclaré. “Cela a toujours été notre objectif.”

Les responsables d’Allure ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de faire partie de la communauté de Mt. Morris, a déclaré Labash. Il est important pour eux d’interagir avec la communauté et de soutenir les événements communautaires, a-t-elle déclaré.

“Nous voulons aussi être bons pour la communauté de Mt. Morris”, a déclaré Labash. « Nous ne voulions pas avoir un bâtiment vide ou un endroit qui ne fournirait pas de soins de qualité.

“Ils [Allure] veulent maintenir des résidents heureux », a-t-elle ajouté. “Quand vous avez du personnel heureux, vous avez des résidents heureux.”

Les installations de Pinecrest

Les informations suivantes ont été obtenues de PinecrestCommunity.org.

Pinecrest Grove est un développement de 20 acres pour les adultes actifs de 62 ans et plus.

“Ils [Allure] sont très enthousiasmés par le bâtiment du centre communautaire et cherchent à accroître son utilisation par le grand public », a déclaré Labash. “Ils adorent ce bâtiment et pensent que cela pourrait être une grande attraction.”

Pinecrest Village offre une vie indépendante dans des appartements et des chalets spacieux et sans entretien.

Pinecrest Manor offre des soins intermédiaires, des soins spécialisés et de la physiothérapie, de l’ergothérapie et de l’orthophonie à court terme. Pinecrest Terrace dessert les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et ayant besoin de soins de mémoire.