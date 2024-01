Pineapple Express se dirige vers la Californie avec des inondations, du vent et de la neige attendus

Tous à bord du Pineapple Express cette semaine en Californie, car certaines chaînes côtières pourraient voir jusqu’à 8 pouces de pluie avant la fin de la semaine, et Los Angeles et San Diego pourraient connaître des inondations plus monumentales.

Le Pineapple Express est une rivière atmosphérique qui crée une lance à incendie chargée d’humidité commençant près d’Hawaï et explosant sur la côte ouest. Cette rivière atmosphérique peut transporter jusqu’à 27 fois la quantité d’eau transportée par le fleuve Mississippi, ce qui équivaut à 10 à 15 pouces de pluie.

UNE FEMME SURVIT SUR SA VOITURE RENVERSÉE PENDANT 15 HEURES DANS LES INONDATIONS EN CALIFORNIE

“Ce courant-jet sera orienté d’ouest en est, ce qui signifie de l’air très chaud et beaucoup de jus du Pacifique traversant certaines parties de la Californie jusqu’au nord du Nouveau-Mexique”, a expliqué le météorologue Bob Van Dillen. “Regardez également la trace de cela. Nous voyons ce flux venir depuis Hawaï, et cela va s’étendre à travers le Pacifique et dans les parties inférieures de la Californie.”

Impacts importants :

En début de semaine, l’humidité du Pineapple Express se dirigera vers le nord et absorbera l’État de Washington et l’Oregon. Le système est chaud, donc les prévisionnistes de la région ne s’attendent pas à de la neige. Le NWS à Seattle appelle à la possibilité d’une chaleur record jusqu’à mardi.

Toute pluie viendra s’ajouter au sol déjà saturé que la région a connu auparavant, de sorte que le niveau des rivières augmentera et que des inondations sont possibles, ainsi qu’un risque de glissement de terrain.

UNE MENACE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ARRÊTE LE SERVICE DE TRAIN ENTRE LOS ANGELES ET SAN DIEGO

CES 7 ÉTATS DÉTENENT LES COMTÉS LES PLUS SUJETS AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN AUX ÉTATS-UNIS

“La bonne nouvelle ici, c’est que ça va être fort, ça va être lourd par moments, mais ça va être passager, ça va évoluer assez rapidement. Donc ça ne va pas être au même endroit pendant une longue période, ” a déclaré Van Dillen.

“Mais même avec cela, regardez la quantité de pluie que nous attendons dans le nord de la Californie, essentiellement à partir de mercredi”, a-t-il poursuivi. “Cette zone orange correspond à 3 à 5 pouces de pluie (dans la Bay Area) dans le nord de la Californie, ici, il y a environ 5 à 8 pouces de pluie.”

Au-dessus du niveau du col, la Sierra Nevada pourrait voir 1 à 3 pieds de neige fraîche.

VOIR CERTAINES DES RIVIÈRES ATMOSPHÉRIQUES ET DES INONDATIONS LES PLUS CATASTROPHIQUES DE L’HISTOIRE DE LA CALIFORNIE

“Donc, ce jet du Pacific va être mis sous tension, et il reviendra du mercredi au vendredi.”

Horaire:

Mardi

La troisième et la plus forte d’une série de trois tempêtes fluviales atmosphériques touche terre mardi en Colombie-Britannique et se dirige vers le sud. Des crues de rivières sont possibles sur la côte nord-ouest du Pacifique.

“(Nous avons) déjà de la pluie dans l’Oregon, qui commence maintenant à atteindre la Californie”, a déclaré Van Dillen. “C’est mardi soir.”

« ARKSTORM » EN CALIFORNIE : LES INONDATIONS HISTORIQUES DE 1000 ANS DE 1861 À 1862 PRÉSENTENT 8 SEMAINES DE RIVIÈRES ATMOSPHÉRIQUES

Mercredi

“De mercredi matin à mercredi après-midi, la pluie commence à s’étendre sur le nord de la Californie et les altitudes plus élevées reçoivent un peu de neige”, a déclaré Van Dillen.

Des crues soudaines sont probables au nord de la région de la baie de San Francisco, où les pluies les plus fortes devraient tomber.

Jeudi

“Et puis de mercredi après-midi jusqu’à jeudi, cela devient vraiment fort et traverse les régions inférieures de la Californie”, a déclaré Van Dillen. “Regardez LA, San Diego. Vous êtes là pour gagner à nouveau avec plus de pluie, mais pas aussi fort que ce que nous avons eu la semaine dernière. C’est la bonne nouvelle.”

Pourtant, la côte sud de la Californie est exposée à un risque d’inondation, en particulier le long des rivières.

COMMENT REGARDER LA MÉTÉO DE FOX

Du vendredi au lundi

Les pluies les plus fortes se sont abattues sur les comtés de Los Angeles et de San Diego vendredi soir. Il traverse l’Arizona et même le Nouveau-Mexique pendant le week-end.

“Le Centre de prévision climatique (CPC) a déjà indiqué un risque modéré de fortes précipitations, de fortes chutes de neige et de vents violents dans les régions de l’ouest des États-Unis, ainsi que des inondations possibles le long de la côte californienne et en Arizona du 2 au 5 février”, a écrit le Centre pour les extrêmes météorologiques et aquatiques occidentaux.

“La neige arrive et cela pourrait être assez convenable pour les altitudes plus élevées, la Sierra Nevada s’étendant jusqu’aux quatre coins et le nord du Nevada”, a déclaré Van Dillen.