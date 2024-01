Pineapple Express s’apprête à frapper la Californie avec de fortes pluies, de la neige et des vents forts

SAN FRANCISCO – Après une semaine relativement calme, le temps sur la côte du Pacifique reprend vie alors qu’un puissant système de tempête tourne au large de la côte, prêt à apporter une puissante rivière atmosphérique Pineapple Express.

La tempête menace d’avoir une multitude d’impacts, notamment des crues soudaines, des vents dévastateurs, des pannes de courant et d’éventuels glissements de terrain.

Un Pineapple Express est un phénomène météorologique qui apporte beaucoup d’humidité du Pacifique tropical près d’Hawaï et frappe durement la côte ouest. Ce régime météorologique peut transporter jusqu’à 27 fois plus d’eau que le fleuve Mississippi et comporte généralement plusieurs centimètres de pluie.

QU’EST-CE QU’UN ANANAS EXPRESS ?

Actuellement, de la pluie est en cours dans le nord-ouest du Pacifique, mais les pires impacts de la tempête sont encore à venir alors que la tempête se déplace vers le sud en Californie mercredi, a déclaré le centre de prévision FOX.

De fortes pluies se sont propagées à travers la Californie de mercredi à jeudi

La principale zone de fortes pluies se déplacera vers la côte dans la journée de mercredi, accompagnée de vents forts.

“Le nord-ouest du Pacifique a été le plus touché par le temps pluvieux au cours des deux derniers jours”, a déclaré Jane Minar, météorologue de FOX. “Maintenant, cela se déplace enfin vers le bas de la côte. Non seulement nous parlons de pluie, mais nous avons également des alertes de vent qui sont en vigueur pour la côte ouest, en particulier pour les montagnes.”

Des vents forts peuvent atteindre 60 à 70 mph le long des côtes du sud de l’Oregon et du nord de la Californie, avec des rafales plus élevées dans les montagnes. Les rafales pourraient également atteindre 50 à 55 mph le long des zones côtières de la baie de San Francisco, avec des rafales généralisées de 45 à 50 mph probablement dans une large partie du nord de la Californie.

En conséquence, des avertissements de vent violent y ont été émis. Ces vents peuvent potentiellement faire tomber des arbres, entraînant des pannes de courant. Ils entraîneront également de nombreux retards à l’aéroport international de San Francisco.

Les veilles d’inondation couvrent une grande partie de la côte nord et centrale de la Californie, y compris la région de la baie de San Francisco, jusqu’à vendredi matin, car les fortes pluies devraient entraîner l’inondation des rues et des petits ruisseaux. Les rivières les plus importantes peuvent déborder de leur lit, entraînant également des inondations mineures.

Le caractère progressif de la pluie, qui se déplacera relativement rapidement vers le sud, sera un facteur limitant d’un risque d’inondation plus important avec cette tempête, a indiqué le centre de prévision FOX.

Les précipitations dans le nord de la Californie devraient atteindre 2 à 3 pouces, y compris dans la région de la baie de San Francisco. Les chaînes côtières peuvent recevoir jusqu’à 4 à 6 pouces de pluie.

Prévisions de pieds de neige pour la Sierra Nevada

De fortes chutes de neige commenceront mercredi dans la Sierra. Les déplacements seront difficiles, voire impossibles, en raison des routes enneigées et de la visibilité parfois réduite, avec d’éventuels contrôles de chaîne et fermetures de routes.

La neige peut tomber jusqu’à 2 pouces par heure. Jusqu’à 4 pieds de neige tomberont aux altitudes les plus élevées et la neige pourrait s’accumuler jusqu’à 3 500 pieds, a indiqué le centre de prévision FOX. Cela aidera un maigre manteau neigeux qui ne représente que 50% de la moyenne, mais cela ne gommera pas complètement le déficit de neige.

La neige sera également un facteur dans les montagnes du sud de la Californie. La nature froide du système permettra aux niveaux de neige de descendre en dessous de 4 000 pieds, ajoute le centre de prévision FOX. Ceux qui voyagent le long de la I-5 à travers la région de Grapevine devront y aller lentement car les niveaux de neige descendront en dessous de 4 000 pieds.

Sur la côte, de grosses vagues puissantes devraient frapper la côte depuis l’Oregon jusqu’au sud de la Californie. Des avis de surf élevés sont en vigueur pour les grosses vagues, qui pourraient déchirer les plages populaires.

Le National Weather Service (NWS) a déclaré que les hauteurs de surf de la côte sud de l’Oregon jusqu’à la côte de San Francisco varieront entre 22 et 26 pieds. Les plages de Los Angeles devraient avoir des vagues de 8 à 12 pieds, et les plages de San Diego auront des vagues de 10 pieds.

Pineapple Express s’installe jeudi dans la région de Los Angeles

La tempête devrait se déplacer vers le sud de la Californie et les régions de Los Angeles jeudi, entraînant probablement des ralentissements lors des déplacements matinaux.

Les basses terres devraient recevoir 1 à 2 pouces de pluie, tandis que les montagnes et les collines environnantes pourraient en recevoir 2 à 5 pouces. La pluie devrait provoquer des inondations, entraînant des fermetures de routes et des débris sur les routes de montagne et de canyon.

Les habitants de la région métropolitaine de San Diego, qui ont récemment été touchés par les inondations dévastatrices de lundi dernier, seront particulièrement vulnérables. Heureusement, cette tempête ne devrait pas apporter autant de pluie que celle-là, a déclaré le centre de prévisions FOX.

Le NWS a mis en garde contre un risque accru de glissements de terrain dans l’ouest de l’État de Washington en raison de fortes pluies. Deux glissements de terrain se sont déjà produits, l’un à Seattle et l’autre au pied des monts Olympiques.

Le principal système de tempête se déplacera au-dessus de jeudi soir. En conséquence, les pluies généralisées seront remplacées par des averses éparses et même par quelques orages, qui persisteront jusqu’à vendredi.

La deuxième tempête qui frappe le sud de la Californie pourrait avoir des conséquences plus importantes sur les inondations

Cependant, le schéma orageux ne s’arrêtera pas là. Une autre tempête, peut-être plus violente, devrait s’abattre sur le sud de la Californie à partir de dimanche.

“(Cette tempête) a un potentiel croissant d’inondations dévastatrices et est l’une des plus préoccupantes (cette semaine)”, a écrit le NWS de Los Angeles.

Le centre de prévision FOX a déclaré que les premières prévisions montrent que cette tempête lente pourrait potentiellement apporter plusieurs jours de fortes pluies dans la région. Des inondations plus étendues et des chutes de neige encore plus abondantes en montagne deviennent de plus en plus probables.