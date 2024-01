Pineapple Express : la Californie sera inondée par des tempêtes consécutives alimentant une grave menace d’inondation

Une rivière atmosphérique alimentera une menace d’inondation en Californie mercredi et jeudi. Sur la photo, les valeurs prévues de l’eau précipitable, une mesure de la quantité d’humidité présente dans l’atmosphère mercredi. Les verts et les jaunes indiquent un air très humide capable de générer davantage de pluie et de neige. La menace d’inondation se déplacera vers le sud jeudi.





CNN

—



Faits saillants de l’histoire Les tempêtes dévastatrices augmenteront la menace d’inondation à mesure que le temps pluvieux arrive Les routes et les zones basses sont les plus exposées au risque d’inondation. Des tempêtes s’annoncent pour le nord et le sud de la Californie Le deuxième tour pourrait être pire que le premier

Une puissante paire de rivière atmosphériqueLes tempêtes alimentées par ce phénomène sont sur le point de déclencher une semaine venteuse et incroyablement humide en Californie, ce qui constitue le premier signe clair de l’influence. El Niño on s’attendait à ce que l’État ait cet hiver.

Les tempêtes dévastatrices augmenteront la menace d’inondations dans une grande partie de la Californie jusqu’à la semaine prochaine, mais il semble que le régime pluvieux devrait se poursuivre jusqu’en février alors qu’un phénomène El Niño plus typique se met en marche.

El Niño – un phenomene naturel dans le Pacifique tropical qui influence la météo dans le monde entier – provoque des changements dans le courant-jet qui peuvent diriger des tempêtes directement vers la Californie. Les tempêtes peuvent également exploiter une réserve d’humidité extrêmement puissante provenant des tropiques, appelée rivière atmosphérique.

El Niño n’a pas matérialisé de nombreux fleuves atmosphériques pour la Californie jusqu’à présent cet hiver, avec la plupart des frappes le nord-ouest du Pacifiquet, et le manque de tempêtes et la récente chaleur inhabituelle ont mis le manteau neigeux de cet hiver bien en dessous de la normale. Le manteau neigeux est une source d’eau vitale pour la Californie et l’Ouest.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Mais tout cela va changer cette semaine. La première des deux puissantes tempêtes fluviales atmosphériques se développera et pointera vers le nord de la Californie mercredi avant de balayer l’État et de cibler le sud de la Californie jeudi.

La tempête commencera très chaudement – ​​alimentée par l’humidité près d’Hawaï, ce qui lui vaut le surnom d’express d’ananas – et déchargera principalement de la pluie sur toutes les altitudes du nord de la Californie, sauf dans les plus hautes altitudes absolues, mercredi. Le centre de la Californie devrait s’attendre à ce que des pluies constantes et des rafales de vent commencent tard mercredi et se poursuivent jusqu’à jeudi.

Des pluies constantes et des périodes de vents plus forts arriveront dans le sud de la Californie d’ici jeudi matin. Dans le même temps, un air beaucoup plus frais commencera à envahir l’État.

Nelvin C. Cepeda/Union-Tribune de San Diego/Zuma Le personnel d’urgence a secouru deux personnes coincées sur une route inondée dans le comté de San Diego.

Plus de neige s’accumulera jeudi à basse altitude dans certaines parties du nord de la Californie et de la Sierra Nevada, à mesure que les températures plus fraîches prendront le dessus. Des pieds de neige pourraient enterrer les plus hauts sommets des Sierras, avec au moins 6 pouces de neige possibles pour certaines routes de montagne de basse altitude.

Quelques orages pourraient gronder jeudi dans la moitié ouest de la Californie et produire des rafales de pluie plus fortes. UN Une série d’orages torrentiels a alimenté un épisode pluvieux prolifique qui a plongé San Diego sous l’eau la semaine dernière.

Denis Poroy/AP La propriétaire Maria Ramirez traverse sa maison de San Diego endommagée par les inondations le 23 janvier 2024.

Des inondations sont possibles dans une partie importante de la Californie mercredi et jeudi. Un risque de précipitations excessives de niveau 2 sur 4 est en place mercredi pour certaines parties du nord et du centre de la Californie, selon le Weather Prediction Center. Le même niveau de risque existe jeudi pour le sud de la Californie alors que la pluie se déplace vers le sud.

Les routes et les zones basses sont les plus exposées aux risques d’inondation, mais des crues sur certains cours d’eau sont possibles.

Le temps pluvieux persistera dans une grande partie de la Californie vendredi alors que l’humidité se propagera lentement vers le sud-ouest.

Le répit après le temps détrempé en Californie sera bref : une deuxième tempête atmosphérique alimentée par une rivière, plus puissante, devrait arriver dimanche.

Les détails complets de cette tempête sont encore en cours d’élaboration, mais les modèles de prévision pointent vers une tempête plus étendue et plus prolongée. menace d’inondation, en particulier pour le sud de la Californie. À tout le moins, quelques jours supplémentaires de pluie et de neige sont probables dans le reste de l’État.

La deuxième tempête semble exploiter une humidité encore plus forte provenant d’une rivière atmosphérique que la première, avec le potentiel de s’arrêter sur la région et de déverser plusieurs centimètres de pluie de dimanche jusqu’en milieu de semaine environ.

Les températures devraient également commencer beaucoup plus fraîches avec cette tempête qu’avec la première tempête, avec plus de neige possible jusqu’aux niveaux des cols de montagne ou potentiellement même à des altitudes plus basses.

Une configuration humide et plus fraîche est susceptible de se prolonger bien après la fin de la deuxième rivière atmosphérique.

Les températures inférieures à la moyenne et les quantités de précipitations supérieures à la moyenne devraient persister jusqu’à la mi-février, selon les perspectives produites par le Centre de prévision climatique.