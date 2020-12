SHANGHAI, Chine, 15 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD), la plus grande plate-forme technologique chinoise axée sur l’agriculture, a été nommée pionnière de l’agriculture numérique lors d’une conférence majeure, avec son «agriculture en nuage» modèle reconnu comme l’une des 10 meilleures réalisations en agriculture numérique dans le monde.

Les distinctions ont été remises à la Conférence mondiale sur l’agriculture numérique 2020 qui s’est tenue à Guangzhou, en Chine, le 12 décembre. La conférence vise à démontrer l’intégration de la technologie numérique et de l’agriculture moderne, et le comité d’organisation a sélectionné plusieurs études de cas pour montrer comment la renforce l’agriculture.

Pinduoduo se concentre sur l’agriculture depuis sa création en 2015 et est devenue la destination de choix pour les produits agricoles de haute qualité et de grande valeur. En 2019, le volume des transactions de produits agricoles a atteint 136,4 milliards RMB (20,8 milliards USD) sur le marché en ligne de Pinduoduo.

À la fin de 2019, Pinduoduo couvrait presque toutes les zones de production agricole en Chine, avec plus de 12 millions de producteurs agraires directement connectés au marché servant plus de 700 millions de consommateurs.

Pinduoduo a introduit une approche systémique pour s’attaquer aux problèmes interdépendants à divers points de la chaîne de valeur agricole, en engageant des ressources et des investissements substantiels pour résoudre les problèmes structurels enracinés dans l’industrie.

Les initiatives de la société comprennent l’amélioration de l’accès aux marchés en aval pour les agriculteurs et la formation des jeunes talents du commerce électronique, la réorganisation de l’infrastructure logistique intermédiaire pour réduire les déchets, réduire les coûts et accélérer la livraison des produits agricoles. Pinduoduo travaille également avec des partenaires industriels et des universités pour développer une technologie en amont afin d’augmenter la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Plus tôt cette année, Pinduoduo a organisé conjointement le concours de l’agriculture intelligente avec l’Université agricole de Chine, sous la direction technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le concours visait à identifier des technologies agricoles rentables et évolutives qui peuvent être promues en tant que solutions standardisées à travers la Chine. Les résultats définitifs devraient être publiés le 16 décembre 2020.

