Pinckney Hugo Group annonce quatre nouvelles embauches

Groupe Pinckney Hugo a annoncé l’embauche de quatre nouveaux employés.

Matt Olsen a rejoint le cabinet en tant que spécialiste des talents et de la culture. Olsen a auparavant travaillé comme associé principal des opérations humaines chez Cela arrive. Il a également acquis de l’expérience dans les opérations liées aux ressources humaines, le recrutement et l’acquisition de talents au sein d’organisations de la ville de New York. Olsen est titulaire d’un baccalauréat en psychologie et en neurosciences de Université de Syracuse. Il réside à Syracuse.

>> Envoyez-nous l’actualité de votre entreprise concernant People in Motion

Kate Verzosa, d’Auburn, a été embauché comme directeur artistique. Elle était auparavant designer senior chez Magnifi U Inc. Elle a également acquis de l’expérience en tant que designer senior dans une autre organisation marketing du centre de New York et en tant que designer indépendante. Verzosa est titulaire d’un baccalauréat ès beaux-arts en conception de communication de l’Université Collège des arts visuels et du spectacle à l’Université de Syracuse.

Olivia Watts a été embauché en tant que concepteur graphique d’animation junior. Elle était auparavant conceptrice d’animation graphique junior chez MJH Sciences de la vie à Cranbury, NJ. Elle est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts en cinéma et animation de Institut de technologie de Rochester et réside à Syracuse.

Matt Weiner, de Baldwinsville, a été embauché comme directeur de compte adjoint. Weiner était auparavant directeur de comptes chez Ader, une agence de marketing à Los Angeles. Avant cela, il a acquis de l’expérience dans l’édition, le marketing numérique et les médias sociaux chez La procédure pas à pas quotidienne à Alexandria, en Virginie. Weiner est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de Université de Buffalo.

Groupe Pinckney Hugo est une société de communications marketing intégrées à service complet. Elle a des clients dans un large éventail de secteurs.

Si vous souhaitez soumettre un article sur People in Motion dans votre organisation, envoyez un communiqué de presse comprenant une photo à [email protected] avec Company News dans le domaine concerné. Nous publions des informations sur les personnes ayant des liens avec les comtés d’Onondaga, Cayuga, Madison et Oswego. Voir tous les articles récents de l’actualité de l’entreprise.