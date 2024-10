Dans son article de 1967 « Notes pour la guérilla », le critique d’art Germano Celant (1940-2020) a inventé le terme « Arte Povera », décrivant le mouvement comme plein de potentiel révolutionnaire. En défendant des artistes comme Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis et Michelangelo Pistoletto, il a montré comment leur travail rejetait le système capitaliste de production et de consommation. En adoptant des formes et des matériaux éphémères non conventionnels – carton, bois, journaux et cubes de terre – ces artistes s’affranchissent des limites du marché de l’art, critiquant au passage le consumérisme qui s’était emparé de l’Italie d’après-guerre.

En revanche, l’exposition « Arte Povera » à la Bourse de Commerce | Pinault Collection à Paris, rassemblant plus de 250 œuvres, dont un tiers provenant de la collection de François-Henri Pinault, troisième homme le plus riche de France, affirme, tant dans la documentation de l’exposition que dans une tournée de presse, que la poste italienne -le mouvement minimal s’intéressait aux flux d’énergie et au lien entre l’humanité et la nature, et se concentrait sur les pratiques matérielles et expérientielles pour elles-mêmes. Certes, ce sont des aspects clés de l’Arte Povera. Pourtant, cette exposition omet une grande partie du contexte politique et social qui a défini le mouvement et plus largement l’Italie d’après-guerre.

Giovanni Anselme : Sans titre1968. Photo Nicolas Brasseur. Avec l’aimable autorisation de la Collection Pinault

L’Arte Povera a réagi directement au boom économique italien d’après-guerre, aidée par le plan Marshall américain. À cette époque, les villes du nord comme Turin et Milan se sont industrialisées rapidement, entraînant une migration massive en provenance du sud. À la fin des années 1960, les tensions liées à la guerre froide s’intensifiaient et le Parti communiste italien gagnait en influence politique significative, remportant 12,6 millions de voix aux élections générales de 1976. Au cours de ces « années de plomb » (fin des années 1960 à la fin des années 1980), des groupes paramilitaires terroristes – certains soutenus secrètement par le projet Gladio de l’OTAN – ont combattu la police, bombardé les gares et ont même assassiné le président démocrate-chrétien Aldo Moro.

Pendant ce temps, la domination économique et culturelle des États-Unis d’après-guerre s’est accrue. En 1964, Robert Rauschenberg a remporté le Lion d’or de la Biennale de Venise, la récompense artistique la plus prestigieuse au monde, décernée sur le territoire italien. L’Arte Povera était dans ce contexte une réaction populaire à l’art importé, aux aides du Plan Marshall et au mode de vie américain, et activement promue par la CIA. Rien de tout cela n’est évoqué dans l’émission parisienne. Les artistes de l’Arte Povera ne cherchaient pas seulement à créer un art des énergies primordiales, ils critiquaient également les gestes grossiers de l’expressionnisme abstrait, le consumérisme astucieux du pop et la rigidité lourde du minimalisme et du réalisme socialiste.

Ce double caractère de l’Arte Povera – innovation artistique mêlée à critique politique – est visible dans les œuvres d’art, même si les conservateurs le sous-estiment. Dans le vestibule, la fontaine sans titre de Marisa Merz, datant de 1997, crache l’eau d’un violon de cire placé au centre d’une vasque en plomb. Au crédit de la Collection Pinault, Marisa occupe ici une place égale à celle de ses homologues masculins, après avoir longtemps été éclipsée dans l’histoire de l’Arte Povera par son mari, Mario.

Mario Merz : Le tarif ?1968. Photo Nicolas Brasseur. Avec l’aimable autorisation de la Collection Pinault



La lumière néon de Mario Merz Che Fare ? (1968), exposée dans la rotonde du musée, pose la célèbre question de Vladimir Lénine : « Que faire ? Même si le texte mural note cette allusion, il discute principalement de la conservation de l’œuvre, en mentionnant comment la chaleur du néon fait fondre la cire qui doit être remplacée périodiquement, et en ignorant les réflexions plus profondes sur la façon dont Mario Merz, le plus politisé des artistes de l’Arte Povera, s’est inspiré de la politique révolutionnaire.

D’autres allusions radicales apparaissent dans des œuvres comme l’œuvre sans titre de Kounellis de 1969, qui présente une bougie et une plaque avec les mots LIBERTÀ O MORTE W MARAT W ROBESPIERRE faisant référence aux martyrs jacobins de la Révolution française. Igloo di Giap (1968) de Mario Merz présente une inscription au néon citant le général nord-vietnamien Võ Nguyên Giáp : « Si l’ennemi se concentre, il perd du terrain ; s’il se disperse, il perd des forces. Au niveau supérieur du musée, l’œuvre de Luciano Fabro L’Italie (1968), une découpe en fer de la carte de l’Italie suspendue à l’envers par un câble d’acier, évoque la mort du leader fasciste Benito Mussolini, pendu par les talons. Des œuvres comme celle-ci soulignent le lien indubitable de l’Arte Povera avec la politique de gauche, mais là encore, le texte mural les rejette de manière décisive, déclarant que même si l’œuvre « aurait pu suggérer à l’époque un commentaire politique contre le nationalisme… cela ne faisait pas partie des intentions de l’artiste. » Il ne rend pas compte du choix de l’artiste de l’État-nation comme forme, mais met plutôt l’accent sur les détails matériels plutôt que sur toute résonance politique.

Michel-Ange Pistoletto : Venere degli stracci (Vénus aux haillons)1967. Photo Nicolas Brasseur. Avec l’aimable autorisation de la Collection Pinault



À côté de ces œuvres explicitement politiques, d’autres pièces proposent des critiques plus nuancées de la modernité. Michel-Ange Pistoletto Venere degli stracci (1967) juxtapose une statue classique de Vénus avec un tas de chiffons, symbolisant le choc entre le riche héritage artistique italien et le gaspillage du capitalisme de consommation. L’œuvre sans titre de Giovanni Anselmo de 1968 – un bloc de granit rectangulaire « mangeant » une tête de chou – critique le sérieux du minimalisme américain.

Ce contexte historique sélectif indique une tendance plus large au sein du programme de la Collection Pinault, et la dépolitisation reflète l’absorption plus large de l’art radical dans le monde de l’art commercial. Autrefois critique des excès capitalistes, de nombreuses œuvres de l’Arte Povera sont désormais devenues des objets de luxe, exposés dans un musée financé par l’un des individus les plus riches du monde.

La transformation de l’Arte Povera en marchandise soulève une question inconfortable : les mouvements artistiques radicaux peuvent-ils encore remettre en question le système lorsqu’ils sont engloutis par lui ? L’exposition de la Collection Pinault, sur un mouvement artistique qui cherchait à remettre en question à la fois le marché de l’art et les normes sociétales, rappelle les limites de l’art révolutionnaire travaillant au sein d’un système qui absorbe et marchandise la dissidence.