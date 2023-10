Pinarayi Vijayan a affirmé que ces déclarations reflétaient une vision communautaire absolue. (Déposer)

Thiruvananthapuram :

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a critiqué dimanche le haut dirigeant du BJP et ministre de l’Union, Rajeev Chandrasekhar, pour ses publications sur les réseaux sociaux le critiquant à propos d’une explosion dans un centre de congrès à Kalamassery, affirmant que cela faisait partie de sa position communautaire.

Sans nommer Rajeev Chandrasekhar, il a cherché, lors d’une conférence de presse ici, à savoir sur quelle base d’informations le ministre de l’Union avait fait de telles remarques à son encontre et comment une personne occupant un poste à responsabilité pouvait faire de telles déclarations pendant que l’enquête était en cours.

Au cours de la brève réunion de presse tenue au complexe du Secrétariat ici, le ministre en chef a également lu les déclarations en anglais et en malayalam de Rajeev Chandrasekhar publiées sur son identifiant X.

“Sale politique d’apaisement éhontée menée par un CM (et HM) discrédité @pinarayivijayan assiégé par des accusations de corruption.”

Assis à Delhi et protestant contre Israël, alors qu’au Kerala les appels ouverts du Hamas terroriste au Jihad provoquent des attaques et des attentats à la bombe contre des chrétiens innocents”, a déclaré le ministre sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée après la publication des informations sur les multiples explosions.

Attaquant indirectement d’autres dirigeants du BJP qui ont également répondu sur des lignes similaires, il a déclaré que ceux qui étaient avec le ministre avaient également fait des déclarations similaires.

“Une personne occupant le poste de ministre aurait dû montrer au moins un certain respect aux agences d’enquête. Bien que la police du Kerala enquête actuellement sur l’incident, nous avons tous vu des informations selon lesquelles des agences centrales se sont également rendues sur les lieux”, a déclaré le ministre en chef.

Il a ajouté qu’ils avaient pris position contre un groupe particulier, et que cela faisait partie de leur position communautaire, mais que le Kerala n’a jamais été à l’ordre du jour.

Notant que de telles déclarations doivent être considérées avec sérieux, Pinarayi Vijayan a également exhorté les gens à ne pas se laisser prendre au piège de telles campagnes.

Il a également mis en garde contre des mesures strictes contre ceux qui ont déclenché des campagnes venimeuses sur les plateformes de médias sociaux concernant cet incident.

Le Ministre en chef a également assuré que quels que soient les accusés, ils seraient traduits devant la loi pour garantir une peine maximale.

Entre-temps, une équipe d’enquête spéciale (SIT) de 21 membres de la police du Kerala, dirigée par l’ADGP Ajith Kumar, a été constituée pour enquêter sur l’affaire.

Deux femmes sont mortes et 51 autres ont été blessées, certaines grièvement, dans de multiples explosions dimanche matin lors d’un rassemblement religieux chrétien dans un centre de congrès près de cette ville portuaire, provoquant une onde de choc dans tout le Kerala.

Les explosions ont eu lieu dans un centre de congrès international à Kalamassery, où des centaines de fidèles du groupe minoritaire chrétien des Témoins de Jéhovah s’étaient rassemblés le dernier jour d’une réunion de prière de trois jours.

Quelques heures après l’incident, un homme prétendant être membre des Témoins de Jéhovah s’est rendu devant la police du district de Thrissur, dans l’État, affirmant qu’il était à l’origine des multiples explosions.

La police a enregistré un FIR contre des inconnus en vertu des articles 302 (meurtre) et 307 (tentative de meurtre) de l’IPC ainsi que des dispositions de la loi sur les explosifs et de la loi antiterroriste Loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA).

