Pinarayi revient sur Modi et l’engage dans un débat science contre superstition

Thiruvananthapuram : 2024 s’annonce comme l’année des sous-entendus. C’est le Premier ministre Narendra Modi qui a fait la première sortie. Le 3 janvier, lors du programme « Strois Shakthi Modikkoppam » (Le pouvoir des femmes avec Modi) à Thrissur, il a déclaré : « Tout le monde connaît le bureau dans lequel se trouve le siège de la contrebande d’or du Kerala.

Cela a été largement interprété comme une attaque sournoise et à peine voilée contre le ministre en chef Pinarayi Vijayan, dont le secrétaire principal, M. Sivasankar, a été arrêté dans le scandale de la contrebande d’or. Pinarayi a choisi de ne pas répondre et son silence a été salué par l’opposition, affirmant que c’était la preuve que le CM était redevable à Modi.

Pinarayi mais a choisi le bon moment pour riposter. Il a profité de l’inauguration du Global Science Festival Kerala (GKSF) pour se livrer à quelques insinuations politiques du genre de celles jouées par Modi.

Lui non plus n’a pris aucun nom mais n’a laissé aucun doute sur la personne dont il parlait. “Au lieu de sensibiliser les gens aux superstitions et aux pratiques occultes, même ceux qui occupent des postes de pouvoir propagent des idées non scientifiques. Au cours des dix dernières années, nous avons subi d’innombrables exemples de fausses représentations de la science”, a déclaré Pinarayi lors de l’inauguration du GKSF à Thonnakkal en 2007. Thiruvananthapuram lundi.

“Une personne a dit qu’il y avait de la chirurgie plastique en Inde bien avant que le monde ne la découvre”, a déclaré Pinarayi. Personne ne se grattera la tête en pensant à qui est cette personne. Il s’agit de l’une des premières remarques controversées faites par le Premier ministre Narendra Modi après sa prise de fonction à Delhi.

En octobre 2014, alors qu’il s’adressait à un rassemblement de médecins et d’autres professionnels dans un hôpital privé de Mumbai, le Premier ministre s’est émerveillé de la possibilité que la chirurgie plastique soit à la mode dans l’Inde ancienne. “Nous pouvons être fiers de ce que notre pays a réalisé à un moment donné dans le domaine de la science médicale”, a-t-il déclaré. “Nous adorons le Seigneur Ganesha. Il doit y avoir eu un chirurgien plasticien à cette époque qui a mis une tête d’éléphant sur le corps d’un être humain et a commencé à pratiquer la chirurgie plastique”, a-t-il déclaré.

Ce que Pinarayi a dit lundi était similaire à ce que le président AN Shamseer avait dit en juillet dernier et avait suscité la colère du Sangh Parivar. Sauf que Pinarayi n’a pas spécifiquement déclaré que le Dieu éléphant était un mythe. Shamseer avait déclaré que les gouvernements dirigés par le BJP essayaient d’enseigner aux écoliers que la première chirurgie plastique avait été pratiquée sur Ganesha et essayaient ainsi de remplacer la science par des mythes.

Ce n’est pas seulement Modi, mais aussi la tendance du Sangh Parivar à confondre superstitions et science que Pinarayi a cherché à rejeter lundi. “C’est une personne occupant une position puissante qui s’est prononcée contre la théorie de l’évolution de Darwin”, a déclaré Pinarayi. Il s’agissait d’une référence au député du BJP Satyapal Singh. S’exprimant à Lok Sabha lors d’une discussion sur le projet de loi sur la protection des droits de l’homme (amendement) de 2019, le député a déclaré que les humains descendaient de « rishis » et non de singes.