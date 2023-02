Pilules abortives post-Roe : comment les médecins aident les femmes à avorter

Linda Prine est médecin de famille et cofondatrice de la ligne d’assistance téléphonique sur les fausses couches et l’avortement, qui conseille les femmes qui souhaitent prendre des médicaments pour gérer elles-mêmes leur avortement. Pour les femmes qui ont besoin d’avorter dans les États où la procédure est totalement ou partiellement interdite, le médicament, la mifépristone et le misoprostol, est souvent la meilleure chance qu’elles ont de recevoir des soins d’avortement, en particulier si elles ne peuvent pas voyager.

En 2020, dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles, les avortements médicamenteux représentaient plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis. Alors que la FDA a récemment autorisé les pharmacies à transporter les pilules et les patients à recevoir les médicaments par la poste, les pharmacies en ligne aux États-Unis ne vendent ni n’expédient toujours dans des États où l’avortement autogéré est illégal, ce qui signifie que les patients comptent souvent sur des fournisseurs étrangers. , ce qui peut prendre des semaines.

À la hotline, Prine et d’autres bénévoles expliquent aux femmes le processus d’avortement autogéré, offrent des conseils sur une gamme de problèmes médicaux et de confidentialité, et aident à fournir des ressources aux femmes qui souhaitent commander des pilules (la hotline ne fournit pas les pilules elles-mêmes) . Prine et des médecins comme elle sont à la pointe des efforts visant à garantir que les femmes conservent leur droit à des soins d’avortement – un effort qui aura d’importantes implications juridiques et politiques dans les années à venir. Vox a parlé avec le Dr Prine de la façon dont son travail a changé depuis la chute de Roe contre Wade (le nombre d’appels à la hotline, dit-elle, a triplé depuis l’arrêt de la Cour suprême Dobbs c. Jackson Santé des femmes décision de juin dernier), et ce qu’elle pense être nécessaire pour protéger leur travail de télémédecine dans les États soumis à des restrictions dans les semaines et les mois à venir.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous a décidé à lancer la hotline ?

En fait, nous l’avons commencé pendant les années Trump, alors que nous étions simplement frustrés par l’empilement des restrictions de l’État, et nous ne savions pas à quel point cela irait mal. Au départ, nous n’étions qu’un groupe de 12 personnes, et nous travaillions environ 12 heures par jour, et nous prenions chacun deux quarts de travail par mois. C’était beaucoup au début. Et puis c’est devenu plus chargé.

Vous souvenez-vous où vous étiez lorsque la décision de la Cour suprême a renversé Chevreuil?

J’étais en fait dans une voiture, en voyage pour partir en vacances, et mon téléphone a explosé. C’était des appels du cabinet auquel je participais, au Nouveau-Mexique, parce que plusieurs des cliniques du côté du Texas avaient donné notre numéro de téléphone alors qu’elles annulaient les rendez-vous des gens. Je pense avoir parlé à 60 personnes ce jour-là, sans arrêt, en essayant de les aider à obtenir des soins partout où nous le pouvions. Ce fut une journée vraiment traumatisante pour tous ces gens. Ils nous traitaient vraiment de sanglots, de panique, de bouleversement et d’incrédulité.

Qu’est-ce qui a changé depuis la chute de Chevreuil? Comment cela a-t-il changé votre travail ?

Eh bien, la hotline reçoit de plus en plus d’appels, et la différence maintenant est que beaucoup de nos appelants sont plus tard dans leur grossesse, parce qu’ils reçoivent leurs pilules de l’étranger. Ils commandent des pilules dans des pharmacies en ligne, et ils viennent parfois sans instructions. Alors ils nous appellent à ce sujet. Mais aussi, ils sont plus avancés dans leur grossesse et ils nous appellent effrayés, parce qu’ils ont adopté un fœtus minuscule mais reconnaissable, et ils sont paniqués et ils ne s’attendaient pas à ça. Et c’est franchement traumatisant, ce que les gens vivent, parce qu’ils n’ont reçu aucune indication anticipée que cela pourrait se produire, et les gens qui ont déjà avorté avec des pilules n’ont rien vu de ce qu’ils pouvaient voir.

Les pilules sont approuvées par la FDA jusqu’à 10 semaines et par l’Organisation mondiale de la santé jusqu’à 12 semaines. La plupart du temps, cependant, elles ont été utilisées dans notre pays pendant moins de huit semaines ; quelque chose comme 75 à 80% des personnes utilisant des pilules les utilisaient moins de huit semaines avantDobbs. Mais maintenant, ils les utilisent chaque fois qu’ils peuvent les obtenir. Et parfois c’est un peu plus tard. Parfois, c’est 14 semaines, 18 semaines. Et donc nous recevons des appels de gens complètement paniqués, pleurant, sanglotant. Je pense que pour nous, le traumatisme et l’horreur de la Dobbs décision est que les gens doivent traverser quelque chose qu’ils ne devraient pas avoir à vivre.

Avez-vous l’impression que ces retards aggravent le traumatisme des personnes qu’elles n’auraient pas autrement à subir si elles avaient eu accès aux pilules dès le début ?

Ouais, absolument. Les gens n’utilisaient pas les pilules si tard dans la grossesse, avantDobbs. C’est un énorme changement. Il n’y a pas de recherche à l’appui [that] encore. C’est exactement ce que nous voyons sur le terrain.

Vous avez mentionné que vos besoins en personnel à la ligne d’assistance sont différents maintenant, aprèsDobbs.

Nous sommes jusqu’à 60 bénévoles maintenant. On est passé de 12 à 20 à 40. Et puis, ouais, avec Dobbs nous avons dû étendre nos heures et raccourcir les quarts de travail. Vous ne pouvez tout simplement pas être au téléphone pendant huit ou 12 heures d’affilée. Nous faisons donc des quarts de travail de six heures maintenant, et c’est intense. Vous recevez des messages texte et des appels téléphoniques en même temps et vous essayez de parler à autant de personnes que nécessaire, et c’est un peu épuisant au moment où les six heures sont écoulées.

Y a-t-il d’autres types de préoccupations que vous entendez de la part des patients qui appellent?

Les gens ont peur d’aller aux urgences s’ils pensent en avoir besoin, et la plupart du temps ils n’en ont pas besoin, alors nous les dissuadons et leur expliquons ce qu’ils doivent faire pour prendre soin d’eux-mêmes. Mais nous leur disons aussi, s’ils décident d’y aller, comment se protéger en expliquant comment ils expliquent ce qui leur arrive. En d’autres termes, ils font une fausse couche, ils n’avortent pas et il est impossible pour quiconque aux urgences de comprendre qu’ils ont utilisé des pilules. Il n’y a pas de prise de sang pour ça. Aucun examen ne prouve que c’est ce qui s’est passé. Il a donc été très important de leur faire savoir comment préserver leur vie privée dans le cadre médical, alors que celui-ci est devenu un endroit potentiellement dangereux.

Maintenant, ce n’est pas vraiment vrai que le personnel médical a le devoir de signaler un patient. En fait, ils ne sont pas censés le faire car ce serait une violation de la loi HIPAA. Et il n’est pas illégal pour les gens d’acheter des pilules sur Internet et de les utiliser. Ce qui est illégal, dans la plupart de ces États qui ont adopté des lois, c’est que les médecins fournissent les pilules. Ainsi, les médecins, s’ils fournissaient les pilules, seraient ceux qui enfreindraient la loi, pas les patients. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une ambiance de peur là-bas. Il n’a pas été dit clairement au grand public, je ne pense pas, que les personnes qui utilisent des pilules abortives n’enfreignent aucune loi.

Quels sont les autres défis auxquels les patients sont confrontés ?

Ce qui nous frappe le plus durement, c’est la difficulté d’accéder aux soins, puis d’y accéder tardivement. Et c’est pourquoi tant d’entre nous se sont impliqués dans ce mouvement pour faire adopter des lois de protection dans les États bleus afin que nous puissions servir les gens avec des médicaments approuvés par la FDA que nous pouvons expédier rapidement via le service postal américain dans ces États rouges, afin que les gens peuvent obtenir ce dont ils ont besoin en deux ou trois jours au lieu de quelques semaines.

Que pensez-vous de votre risque personnel lorsque vous faites ce genre de travail ? Parce que ce n’est pas un risque zéro pour vous en tant que fournisseur.

Je vis à New York, donc je m’y sens très en sécurité. S’il s’agit d’adopter les lois du bouclier et que nous envoyons des pilules dans les États rouges et qu’un fanatique du Texas, de la Louisiane ou de l’Alabama veut essayer de m’arrêter, je suis convaincu que la loi que nous avons adoptée dans l’État de New York, et les avocats qui nous ont entourés d’offres pro bono s’occuperont de moi. Et vraiment, l’optique d’arrêter des médecins pour avoir fourni des soins humanitaires dans ces États qui restreignent les soins, je ne pense pas que cela va gagner beaucoup de votes pour les républicains. Je suis donc prêt à être là-bas et à les laisser voir comment cela se passe.

Outre les lois sur les boucliers, y a-t-il des choses que les législateurs des États et les lieux qui protègent le droit à l’avortement pourraient faire pour faciliter votre travail ?

Ouais, il y a une nouvelle législation proposée par la députée Amy Paulin dans l’État de New York qui autoriserait les commandes permanentes aux pharmacies pour les pilules abortives. Ainsi, tout comme vous pouvez aller dans une pharmacie et obtenir un vaccin sans qu’un médecin en particulier le commande pour vous, vous pouvez aller dans une pharmacie et obtenir vos pilules abortives sans qu’un médecin en particulier le commande pour vous. C’est brillant. Et si elle a besoin d’un médecin pour faire les ordres permanents, inscrivez-moi.

Il va falloir continuer à faire preuve de créativité comme ça. Et honnêtement, vous n’avez pas besoin d’un médecin pour vous procurer des pilules abortives. Vous les avalez chez vous, peu importe où vous les obtenez… Ce n’est vraiment pas sorcier. Et les gens sont tout à fait compétents pour décider si c’est ce dont ils ont besoin à ce moment de leur vie. Je soutiens donc toutes les initiatives qui facilitent l’accès à ces pilules.

La sécurité et l’efficacité de ces médicaments sont ce que les gens doivent vraiment comprendre, et en particulier les législateurs, afin qu’ils puissent se sentir plus à l’aise pour faciliter l’accès et nous permettre de faire des avortements par télémédecine à travers les frontières de l’État, ce qui permet à les gens à venir les chercher à la pharmacie et se débarrasser des réglementations de la FDA qui rendent difficile la prescription de ce médicament.

L’autre chose dont nous constatons une augmentation, ce sont les gens qui commandent les pilules au cas où. C’est ce qu’on appelle la provision anticipée. Et ceux d’entre nous qui travaillent pour Aid Access reçoivent beaucoup de demandes de provisions anticipées – les gens ne sont pas du tout enceintes, mais ils veulent avoir ces pilules dans leur armoire à pharmacie au cas où. Surtout s’ils vivent dans les États rouges où cela peut prendre trois ou quatre semaines pour obtenir vos pilules, les avoir sous la main est une très bonne idée.

Est-ce quelque chose que vous avez vu beaucoup avant cela, des gens qui veulent des pilules au cas où ?

Non. Cela a totalement explosé depuis la chute de Dobbs, surtout les premières semaines. Les gens étaient submergés de demandes de prévoyance.

Les plus gros problèmes qui J’entends, de mes collègues OB-GYN dans ces états rouges, avec des soins de maternité normaux, sont terribles. Je ne sais pas quelles sont les solutions pour cela autre que d’avoir vraiment des référendums dans autant d’États que possible pour légaliser l’avortement.

Seriez-vous à l’aise de nous dire certaines des choses que vous entendent vos propres collègues au sujet des soins de maternité?

Je les entends essayer d’amener leurs propres patients dans un autre État pour les soins dont ils ont besoin, ce qui est insensé. Si vous avez quelqu’un qui a une rupture prématurée des membranes avec un fœtus pré-viable, et qu’il doit se faire retirer ce fœtus pour son propre bien-être et sa sécurité, et que ce ne sera jamais un être vivant — ne pas pouvoir faire cette procédure dans votre propre état, mais devoir transférer quelqu’un qui présente un risque d’hémorragie, un risque d’infection, c’est de la folie. C’est une chose insensée qui arrive aux soins de santé. Les gens sont littéralement sur les chats Signal essayant de trouver des soins pour leurs patients. Donc, oui, c’est ce que j’entends. C’est la nouvelle dévastatrice de tant de ces États.

Quoi d’autre devrions-nous garder à l’esprit?

Il est maintenant temps d’être proactif. Lors de cette élection de novembre, les électeurs nous ont dit : Nous voulons l’accès à l’avortement. Nous devons donc y aller et voir comment nous pouvons faire en sorte que les gens y aient accès. Assez d’avoir peur de nos ombres, ou qu’on va être criminalisé pour ceci, cela, ou autre chose. Passons à l’action et voyons ce que nous pouvons faire pour rendre l’avortement accessible à tous les créatifs [method]: législatives, souterraines, franchissant les frontières, quoi qu’il en coûte. Je pense que nous avons gagné. Les électeurs nous ont dit qu’ils voulaient avoir accès à l’avortement, et le peuple américain le veut. Alors obtenons cela pour eux au lieu de nous soucier de notre propre criminalisation.