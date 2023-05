Pilotes en course pour le haut du podium à Knox Mountain Hill Climb

Tous les yeux seront rivés sur la montagne Knox de Kelowna le week-end de la fête de Victoria pour la 64e édition de l’épreuve de course de côte.

La course de style contre-la-montre commence à la base de Knox, où les pilotes sont décomptés avant de lâcher l’embrayage et d’accélérer la route escarpée et sinueuse de 3,5 km jusqu’au sommet de la montagne.

L’événement est la plus longue course de côte pavée organisée chaque année en Amérique du Nord. L’événement attire les meilleurs pilotes de tout le nord-ouest du Pacifique.

L’année dernière, Garrett Mealing, l’un des organisateurs et des meilleurs prétendants à la course, a vu sa voiture s’enflammer près de la ligne d’arrivée le deuxième jour de course après avoir endommagé une conduite de carburant.

Dans une interview exclusive après la course, il a plaisanté en disant que l’incendie était probablement le résultat d’un sabotage de son meilleur ami et concurrent le plus féroce, Roger Sieber.

Une revue de course de 2022, y compris une vidéo de la course record de Mealing de 1:51 et du tour « toasty edition » est publiée sur le compte Youtube de Mealing Racing.

Après deux jours de course, Mealing est resté en tête malgré les tentatives de Sieber de le devancer du podium.

Mealing a déclaré qu’il était prêt à tout ce que Sieber lui lancerait cette année.

Cette année, la compétition sera encore plus chaude car Mealing a mis à jour son véhicule et s’est entraîné sur son simulateur de course.

En plus des deux rivaux locaux, il y a quelques nouveaux ajouts épicés à la liste de départ 2023. Une Nissan GTR rapide et une KTM X-Bow sont deux entrées inédites qui se disputeront probablement une place sur la plus haute marche du podium.

Il existe une variété de catégories dans lesquelles les gens courront, en plus du podium convoité du « Roi de la colline », y compris les véhicules anciens, les 4 × 4, les véhicules électriques, les voitures de moins de 1800 cm3, les GT, les buggies des dunes et les formules. Voitures de course.

En 2022, Jennifer Ocker (@hillclimb_queen) a remporté la course féminine en un temps de 1:59 et Mark Uhlmann a remporté la compétition masculine avec un temps de 1:39.

John Haftner détient le record du général dans sa Tui SuperVee, un type de voiture de course, en un temps de 1 minute et 37,065 secondes.

En plus des courses de voitures, il y aura un café en plein air, animé par Vice et Virtue, de la musique live et une exposition de voitures lors de l’événement de deux jours.

Les billets spectateurs coûtent 20 $ pour la journée, 30 $ pour le week-end et gratuit pour les moins de 16 ans.

Des informations supplémentaires, y compris un calendrier des événements et des règles de la fin de semaine, sont disponibles sur knoxmtnhillclimb.ca.

