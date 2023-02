Pilotes dans sept quasi-accidents avec des objets qui auraient pu être des ballons espions dans l’espace aérien britannique au cours de l’année écoulée

Les AVIONS survolant la Grande-Bretagne ont eu au moins SEPT quasi-accidents avec des objets flottants l’année dernière, selon une nouvelle analyse.

Les données du UK Airprox Board (UKAB) ont révélé que plusieurs pilotes avaient repéré des appareils qui ressemblaient à des ballons espions.

Sept avions survolant la Grande-Bretagne ont enregistré des quasi-accidents avec des ballons espions l’année dernière, selon une nouvelle analyse Crédit : Getty

Des marins de l’US Navy récupèrent un mystérieux ballon à haute altitude dans l’océan Atlantique Crédit : US Navy/Images de couverture

Le spot de ballon espion chinois qui se cache dans le ciel au-dessus du Montana aux États-Unis Crédit : Reuters

Et certains des objets ont fait chuter les niveaux de sécurité des passagers “en dessous de la norme”.

Cela survient alors que Rishi Sunak a averti que les avions de guerre britanniques étaient prêts à abattre du matériel d’espionnage chinois à tout moment.

Des rapports choquants de l’UKAB ont montré que le 17 décembre, un pilote volant au-dessus du nord de Londres a repéré un objet qui “aurait pu être un ballon ou un drone en forme d’œuf” flottant à 50-200 pieds.

Et le 2 juillet, un pilote a vu “ce qu’on a d’abord pensé être des ballons” à 7 500 pieds autour de l’aéroport de Manchester.

Pendant ce temps, le 16 juillet, un capitaine volant dans le Hertfordshire a remarqué un appareil “de couleur grise/argentée et de la taille d’un gros drone ou d’un ballon”.

Hier, le Premier ministre s’est engagé à faire “tout ce qu’il faut” pour protéger l’espace aérien britannique des objets volants hostiles.

Et il a confirmé que la Force d’alerte à réaction rapide de l’armée est en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour protéger les Britanniques des espions communistes chinois.

“Nous ferons tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité du pays”, a promis M. Sunak.

“Nous avons quelque chose qui s’appelle la Force d’alerte de réaction rapide, qui implique des avions typhon qui sont maintenus prêts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour surveiller notre espace aérien, ce qui est extrêmement important.”

Le Premier ministre a ajouté: “Je ne peux pas entrer dans les détails sur les questions de sécurité nationale, mais nous sommes en contact permanent avec nos alliés et nous ferons tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité de notre pays.”

Ce matin, un ancien ambassadeur britannique aux États-Unis et conseiller à la sécurité nationale a mis en doute la confiance de M. Sunak dans la lutte contre les ballons ennemis.

Lord Kim Darroch a déclaré à Times Radio: “Je pense que nous avons sous-investi dans la défense au cours des deux dernières décennies – on pourrait dire depuis la fin de la guerre froide – et nous n’avons pas tout le kit et l’équipement que nous avons vraiment besoin et il y a des lacunes dans la technologie dont disposent nos forces armées.

“Donc, nous aurons une certaine capacité; que nous ayons une capacité étanche comme le dit le Premier ministre, je n’en suis pas si sûr.”

Il a ajouté: “Mais nous avons suffisamment de capacités, je pense, pour que les gens puissent certainement dormir tranquillement dans leur lit.”

La semaine dernière, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré en exclusivité au Sun que des ballons chinois auraient pu déjà espionner le Royaume-Uni, et qu’il les aurait abattus s’ils avaient été repérés.

Le ministère de la Défense lancera prochainement une enquête officielle sur la question.

M. Sunak a refusé de confirmer si un ballon espion avait déjà traversé le ciel britannique.

“Comme je l’ai dit, je ne commenterais pas en détail les questions de sécurité”, a-t-il déclaré.

“Mais les gens devraient être rassurés que nous avons toutes les capacités en place pour assurer la sécurité du pays.”

Plus tôt ce mois-ci, l’armée américaine a abattu un ballon de la taille de trois bus, qui a été repéré à proximité de bases nucléaires autour du Montana.

Un responsable américain a déclaré que le ballon avait survolé des zones contenant des bases aériennes sensibles et des missiles nucléaires dans des silos souterrains.

Des députés britanniques ont tiré la sonnette d’alarme sur des actes similaires se produisant plus près de chez eux.

La présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, Alicia Kearns, a déclaré au Sun : “Nos typhons de la Force de réaction rapide assurent la sécurité de notre espace aérien et ont fait leurs preuves à maintes reprises, notamment contre les avions russes Bear lorsqu’ils nous ont mis au défi de voler le long de notre espace aérien pour tester notre réponse.

“Les États-Unis analysent les capacités des ballons espions chinois qu’ils ont abattus, puis Five Eyes Nations devra s’assurer que nous avons les capacités de détecter et de détruire tous les ballons dans notre ciel.

“Le Parti communiste chinois est dans nos cieux, dans nos rues et dans nos poches – il est temps que tout le monde prenne conscience de la menace et qu’il ne respecte pas les règles.”