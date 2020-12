À l’été 1940, alors que la machine de guerre nazie se frayait un chemin à travers l’Europe et se tournait vers la Grande-Bretagne, la RAF se préparait au pire.

Les jeunes hommes, à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, ont été entraînés à piloter des Spitfire et des Hurricanes pour la prochaine bataille pour la Grande-Bretagne, avec d’autres pilotant des Blenheims, des Beaufighters et des Defiants, devenant les « as » qui garantiraient la liberté du pays de l’emprise d’Hitler.

Mais le défi de la Grande-Bretagne a eu un coût. Sur un équipage estimé à 3000 pilotes, environ la moitié a survécu à la bataille de quatre mois, avec 544 pilotes et membres d’équipage du Fighter Command parmi les morts, plus de 700 du Bomber Command et près de 300 du Coastal Command tombant pour sécuriser le ciel britannique.

Les pertes étaient lourdes, mais les Allemands, qui pensaient pouvoir éradiquer la RAF en quelques semaines, en ont perdu davantage.

2500 membres d’équipage de la Luftwaffe ont été tués dans la bataille, forçant le commandement aérien allemand à reconsidérer la facilité avec laquelle la Grande-Bretagne tomberait face à une force d’occupation nazie envahissante.

Les pilotes qui ont tout donné dans la lutte aérienne pour la liberté britannique ont été nommés « The Few », après un discours de Sir Winston Churchill, qui a déclaré: « La gratitude de toutes les maisons de notre île, de notre Empire, et même du monde entier, va aux aviateurs britanniques qui, intrépides, inlassables dans leur défi constant et leur danger mortel, inversent le cours de la guerre mondiale en leurs prouesses et par leur dévouement.

«Jamais, dans le domaine des conflits humains, autant n’a été dû par autant à si peu.

une photographie aérienne de Spitfires

Après la chute de la France dans l’Axe en mai 1940, le haut commandement allemand réfléchit à la meilleure façon de pousser le combat à travers la Manche pour sortir la Grande-Bretagne du combat.

Jusqu’à la mi-juillet, la campagne allemande consistait en des raids aériens de jour et de nuit à relativement petite échelle, ciblant les villes, les aérodromes, les ports et l’industrie aéronautique.

Mais la Luftwaffe était pleinement prête, prête à intensifier les attaques contre les navires et les ports et à éliminer la RAF dans les airs et au sol.

Après la défaite des Alliés dans l’ouest de l’Europe continentale, l’armée de l’air allemande installa des bases près de la Manche pour s’attaquer plus facilement à la Grande-Bretagne, établissant à la hâte l’infrastructure nécessaire pour coordonner un conflit aérien avec le Royaume-Uni.

Alors que la bataille d’Angleterre commençait, la Royal Air Force abattait systématiquement plus d’avions de l’Axe qu’elle n’en perdait, mais les chasseurs britanniques étaient souvent submergés par le plus grand nombre d’avions ennemis.

Sur la photo: l’une des images les plus emblématiques de l’été 1940 et du combat au-dessus de Dunkerque, avec le F / Lt Ellis du Squadron 610 photographié à la tête de sa section à DW-O, le Sgt Arnfield à DW-K et le F / O Warner à DW-Q

Les combats en France et en Norvège avaient affaibli les escadrons britanniques alors que le moment était venu de défendre la patrie contre l’occupation nazie, mais au fil de l’année, la force de combat de la RAF augmentait en force, avec plus de pilotes, d’avions et d’escadrons opérationnels mis à disposition.

La Luftwaffe a lancé une campagne croissante de bombardements de jour, ciblant des cibles stratégiques telles que les convois d’expédition, les ports et les aérodromes – et sondant l’intérieur des terres pour forcer les escadrons de la RAF à tenter de les épuiser.

Les unités aériennes allemandes ont également intensifié les raids nocturnes à travers l’Ouest, les Midlands et la côte Est, ciblant l’industrie aéronautique dans le but d’affaiblir le système britannique de défense intérieure, en particulier celui du Fighter Command, afin de se préparer à un assaut aérien à grande échelle en août. .

De lourdes pertes ont été subies des deux côtés.

L’assaut principal de la Luftwaffe contre la RAF, appelé «Adler Tag» (Eagle Day), a été reporté du 10 août à trois jours plus tard en raison du mauvais temps.

Avions Hawker Hurricane du No 111 Squadron RAF basé à Northolt en formation de vol, vers 1940

Sur la photo: les pilotes de chasse de l’escadron 610, une unité qui a été témoin de certains des combats aériens les plus intenses de la Seconde Guerre mondiale (prise à RAF Acklington, dans le Northumberland, entre le 17 et le 19 septembre 1940)

Le plan des Allemands était de faire en sorte que le RAF Fighter Command abandonne le sud-est de l’Angleterre en quatre jours et vaincre complètement les forces aériennes britanniques en quatre semaines.

La Luftwaffe s’est battue sans pitié pour tenter d’épuiser le Fighter Command par des attaques incessantes contre des installations au sol, qui ont été déplacées plus à l’intérieur des terres, les aérodromes du sud de l’Angleterre faisant face à des raids intensifs de jour tandis que les attaques nocturnes ciblaient les ports, les cibles maritimes et l’industrie aéronautique.

Mais malgré de lourds dégâts dans le sud, le Fighter Command a continué à repousser les Allemands dans une série de batailles aériennes, qui ont infligé des pertes critiques à l’ennemi, qui pensait que la RAF aurait été épuisée à ce stade.

Les deux parties craignaient de s’épuiser à cause des engagements constants.

Sur la photo: les Allemands projettent d’envahir la Grande-Bretagne, si la supériorité navale et aérienne était atteinte

Les attaques allemandes se sont ensuite déplacées vers Londres, où la RAF perdrait 248 et la Luftwaffe en perdrait 322 entre le 26 août et le 6 septembre.

En septembre, Londres était devenue la principale cible de l’agression de la Luftwaffe, avec des attaques à grande échelle 24 heures sur 24 par de grandes formations de bombardiers accompagnées de chasseurs.

Le Commandement aérien allemand n’avait toujours pas épuisé la RAF comme il l’avait espéré, et les forces britanniques ont continué à affronter leurs homologues allemands, le Fighter Command repoussant les forces d’Hitler, obligeant les plans d’invasion allemands à être reportés.

En octobre, il était devenu évident pour les Allemands que la RAF était encore très intacte, et la Luftwaffe a frappé la Grande-Bretagne avec des chasseurs-bombardiers modifiés monomoteurs, qui étaient difficiles à attraper à l’entrée et toujours dangereux à la sortie.

Au milieu du mois, la stratégie allemande était passée de l’épuisement de la RAF à une campagne de bombardements impitoyable visant le gouvernement, la population civile et l’économie de guerre – Londres étant toujours la cible principale.

Mais à partir de novembre, Londres est devenue moins une cible, la bataille d’Angleterre se transformant en un nouveau conflit – le Blitz.