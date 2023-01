Pilote, 2 visiteurs britanniques sur 4 tués dans un accident en Australie

MELBOURNE, Australie (AP) – Un pilote, deux visiteurs britanniques et une femme de Sydney ont été identifiés comme les quatre personnes tuées dans une collision de deux hélicoptères au-dessus du front de mer dans un hotspot touristique australien.

Les autorités disent que c’est une chance que le nombre de morts dans l’écrasement de deux avions exploités par Sea World Helicopters n’ait pas été plus élevé. Le pilote du deuxième hélicoptère a réussi à atterrir en toute sécurité sur un affleurement sablonneux malgré que l’avion ait été endommagé lors de la collision lundi après-midi près de Main Beach sur la Gold Coast australienne.

“Compte tenu des dommages causés à la partie avant gauche de l’hélicoptère, où le pilote était assis, cela a été une réalisation remarquable”, a déclaré le commissaire en chef du Bureau australien de la sécurité des transports, Angus Mitchell, dont le bureau enquête sur l’accident.

“Ainsi, bien qu’il ait été très tragique que quatre personnes aient perdu la vie et que de nombreuses personnes soient en deuil ce matin, nous aurions pu avoir une situation bien pire ici et le fait qu’un hélicoptère ait réussi à atterrir a été tout à fait remarquable.”

Le pilote décédé, Ashley Jenkinson, travaillait comme pilote en chef chez Sea World Helicopters depuis 2019, et des amis ont loué son mentorat et l’aide qu’il a fournie lors des inondations catastrophiques dans la ville de Ballina en Nouvelle-Galles du Sud l’année dernière. Le Gold Coast Bulletin a rapporté qu’il avait 40 ans et qu’il était devenu père en septembre.

Son hélicoptère était en l’air depuis moins de 20 secondes lorsqu’il est entré en collision avec le deuxième hélicoptère Sea World tentant d’atterrir.

Mitchell a déclaré que la pale du rotor principal de l’avion est entrée en contact avec le cockpit avant de l’hélicoptère en descente.

“Cela en soi a conduit à la séparation du rotor principal et de la boîte de vitesses de cet hélicoptère, ce qui signifie que, tragiquement, il n’a alors plus de portance et est tombé lourdement au sol”, a-t-il déclaré.

Les enquêteurs restent sur les lieux de l’accident, mais une marée montante ajoutait à la difficulté de recueillir des preuves sur les lieux.

Mitchell a déclaré que les enquêteurs voulaient identifier ce qui se passait dans les “cockpits au moment” de la collision.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré qu’il soutenait la famille de la femme décédée de 57 ans et de l’homme britannique de 65 ans décédés qui avaient visité l’État australien du Queensland en vacances.

L’autre passager décédé était une femme de 36 ans de la banlieue de Sydney, à Glenmore Park.

Trois passagers du vol restent hospitalisés : un garçon de 10 ans, également de Glenmore Park, dans un état critique, une femme de 33 ans de Geelong dans un état critique, et un garçon de 9 ans de l’État de Victoria dont l’état était stable.

Les passagers de l’hélicoptère qui a atterri en toute sécurité comprenaient deux couples dans la quarantaine de Nouvelle-Zélande et une femme de 27 ans d’Australie-Occidentale. Trois des cinq passagers restent hospitalisés après avoir été douchés de verre.

Les vacanciers et les personnes profitant de l’eau s’étaient précipités pour aider les travailleurs des services d’urgence lorsque l’accident s’est produit près du parc marin Sea World, pendant la période de pointe des vacances d’été en Australie.

Les autorités ont félicité les membres du public qui se sont précipités au secours de ceux qui se trouvaient dans les hélicoptères.

“Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés ici, non seulement à ceux qui étaient à bord de l’hélicoptère et à leurs familles élargies, mais aussi à ceux qui étaient sur le Broadwater hier et ont été témoins des scènes de confrontation de ces hélicoptères qui s’effondrent, en particulier les personnes qui ont été les premiers intervenants », a déclaré Mitchell.

Village Roadshow Theme Parks, propriétaire de Sea World Helicopters, a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec les autorités tout en “offrant ses plus sincères condoléances aux personnes touchées” par la tragédie.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également offert ses “sincères condoléances à ceux qui sont en deuil”.

“L’Australie est choquée par la nouvelle du terrible et tragique incident d’hélicoptère… sur la Gold Coast”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Courtney Walsh, l’Associated Press