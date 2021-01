SC Bengale oriental a démarré la nouvelle année sur une note lumineuse en voyant Odisha FC 3-1 pour remporter sa première victoire Super Ligue indienne dimanche au stade GMC de Bambolim.

Les buts d’Anthony Pilkington (12e) et de Jacques Maghoma (39e) en première mi-temps ont donné l’avantage au SCEB avant que le remplaçant Bright Enobakhare (88e), qui faisait ses débuts à l’ISL, ne rejoigne la fête tardivement. Diego Mauricio (90e) a inscrit le 100e but de la saison ISL, mais cela s’est avéré être une consolation alors qu’Odisha a vu son parcours sans victoire se poursuivre.

Raju Gaikwad faisait partie des deux changements apportés par le SCEB tandis qu’Odisha a nommé un onze inchangé après leur match nul 2-2 contre NorthEast United.

Les deux équipes ont créé des occasions en première mi-temps, mais c’est SCEB qui les a converties et s’est à juste titre dirigée vers la pause avec un coussin de deux buts.

Le premier but est arrivé au début de la 12e minute, grâce à un coup franc. Gaikwad effectue une remise en jeu et la dirige vers le deuxième poteau. Il a rebondi une fois et est tombé sur Pilkington, qui s’est élevé au-dessus de Gaurav Bora, avant d’enterrer sa tête dans le filet.

Les chances sont également tombées sur le chemin d’Odisha, mais de superbes arrêts consécutifs du gardien de but Debjit Majumder ont aidé le SCEB à conserver son avance au premier quart. Le gardien a d’abord paré la tête de Manuel Onwu et quelques minutes plus tard, a nié Mauricio.

Pilkington s’est vu refuser un autre but après avoir touché les boiseries, mais un coup de foudre de Maghoma a aidé le Bengale oriental à doubler son avantage dans les dernières minutes de la première mi-temps. Matti Steinmann a donné le ballon à Maghoma sur la gauche. Cabré dans la surface, il a fait de la place avant de lancer un tir puissant depuis un angle étroit, laissant le gardien d’Odisha Arshdeep Singh sans aucune chance.

Odisha a entamé la deuxième mi-temps en force, espérant réduire leur déficit. Ils ont failli marquer mais la chance leur a échappé. Jerry Mawihmingthanga a lancé un centre dans la surface pour Onwu, qui a bien fait pour atteindre le ballon mais le tir de l’attaquant a frappé le poteau éloigné.

Il y a eu un drame tard dans le concours avec deux buts dans les dernières minutes. Enobakhare a mis le jeu au lit avec sa deuxième tentative après avoir été refusé la première fois par Arshdeep. Deux minutes plus tard, Odisha a trouvé le filet, mais à la fin, il s’est avéré être trop peu trop tard.