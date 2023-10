Depuis des années, on parle de la technologie qui réinvente les services bancaires et financiers. La plupart des événements bancaires, fintech ou technologiques comporteront un discours ou une table ronde sur le sujet, et même si la technologie/l’opportunité du jour change (nous parlions beaucoup de mobile auparavant, de nos jours, il s’agit davantage de GenAI), le Le même message revient sans cesse : la transformation est effectivement en cours, mais la capacité du secteur à adopter l’innovation technique est, au mieux, inégale.

L’un des éléments cruciaux qui continuent de freiner cette transformation est la technologie existante : des systèmes et des processus si anciens et si lourds qu’ils ont du mal à répondre aux besoins en constante évolution des clients.

Bien que les plates-formes existantes aient pu être développées avec certains des systèmes les plus impressionnants de l’époque, ce qui compte plus que des choix technologiques spécifiques est que vous puissiez modifier même les éléments les plus fondamentaux de votre architecture selon vos besoins. De nombreux systèmes existants ont échoué à cet égard, ils n’étaient tout simplement pas préparés pour le changement. Dans le même temps, en dehors des services financiers, des innovateurs comme Google prouvaient que la technologie pouvait réellement transformer l’expérience des utilisateurs, et ce, à un rythme soutenu.

L’avantage ici est que les grandes entreprises technologiques construisent leur propre plate-forme – tout comme nous le faisons chez Monzo, la plus grande banque numérique du Royaume-Uni. C’est devenu un élément essentiel de notre mission et de notre ambition de devenir l’application unique vers laquelle les clients se tournent lorsqu’ils cherchent à gérer l’ensemble de leur vie financière en un seul endroit. Nous avons délibérément choisi de développer nous-mêmes la plupart de nos technologies, en utilisant des techniques nouvelles dans le secteur bancaire.

Bien que nous ayons des partenariats solides avec de nombreuses entreprises et que nous fassions bon usage des technologies disponibles dans le commerce lorsque cela est approprié – en plus d’être de grands utilisateurs de l’open source – nous sommes convaincus que posséder notre pile nous place dans la meilleure position pour offrir le type d’expérience que notre les clients veulent aujourd’hui et, surtout, ce qu’ils voudront dans le futur.

Des fonctionnalités telles que notre récent outil de lutte contre la fraude sur le statut des appels sont activées par notre architecture, car notre système peut suivre les appels que nous passons aux clients en temps réel et mettre à jour leur application simultanément. Un autre bon exemple est que Monzo n’a pas d’heures de « maintenance programmée », pendant lesquelles certains services ne sont pas disponibles.

En bref, l’expérience utilisateur par défaut doit être agréable et fluide, avec de nombreuses choses se déroulant rapidement et intelligemment en coulisses.

Construire notre propre pile nous prépare au succès car cela nous aide à atteindre les objectifs suivants :

Résilience: Vous devez proposer des services numériques qui non seulement fonctionnent, mais qui fonctionnent bien. Investir massivement dans les tests et l’automatisation signifie réduire les risques de défauts, même si vous ne pouvez pas tout prévoir. Chez Monzo, nous adoptons une architecture de microservices – où notre application est développée comme un ensemble de services. En effet, nous pensons qu’un grand nombre de systèmes individuellement simples et faiblement couplés sont plus résilients qu’un petit nombre de composants individuellement complexes et étroitement couplés. Évolutivité: Au fur et à mesure de votre croissance, vous avez besoin d’une plateforme qui ne limitera pas votre objectif et votre mission. Il y a une limite à la taille d’un seul serveur, alors construisez des systèmes qui évoluent horizontalement (en ajoutant plus de serveurs), plutôt que verticalement (en agrandissant les composants individuels). Chez Monzo, l’évolutivité est un principe de conception fondamental. Un bon exemple est la nécessité de gérer des pics importants de clients souhaitant utiliser certaines fonctionnalités exactement au même moment, par exemple lorsque des millions de nos clients utilisent notre fonctionnalité de paiement anticipé pour avancer leur salaire d’un jour. Nos systèmes sont conçus pour fonctionner aussi bien avec 100 millions de clients qu’avec 1 million. Extensibilité: En pratique, cela signifie que des composants peuvent être ajoutés, modifiés, supprimés et remplacés en permanence – sans temps d’arrêt. Nous avons optimisé notre culture d’ingénierie, nos outils et notre architecture pour rendre le passage de l’idée à la production aussi fluide que possible, le tout sans sacrifier la sécurité. Cette approche nous offre le meilleur des deux mondes : moins de frictions encourage des changements plus petits, et les changements plus petits sont moins risqués. Nous sommes en mesure de publier plus de 100 modifications de nos systèmes centraux chaque jour en moyenne ! Sécurité: Nous nous efforçons d’atteindre les meilleurs niveaux de sécurité de leur catégorie, rien d’autre n’est suffisant pour nos clients. Notre pile nous permet de déployer une approche de « défense en profondeur » dans laquelle nous superposons plusieurs mesures de sécurité, de sorte qu’une vulnérabilité de l’un de nos systèmes ne puisse pas avoir d’impact sur notre sécurité globale. Rentabilité: En tant qu’entreprise, nous voulons être efficaces et gérer efficacement nos coûts. Notre pile technologique le permet parfaitement, car nous disposons d’un haut niveau de visibilité sur le fonctionnement de notre système de bout en bout. Ceci, associé à la possibilité d’apporter des modifications n’importe où dans la pile, nous offre de nombreuses options pour envisager des améliorations à l’échelle du système. Nous examinons également attentivement les coûts de création d’un système ou d’un outil en interne par rapport au coût d’achat auprès d’un tiers et prenons en compte les besoins d’évolution dans ces décisions.

Chez Monzo, nous construisons une entreprise mondiale et nous pensons que notre pile technologique joue un rôle déterminant à cet égard. Construire un produit leader sur le marché est incroyablement difficile. En construire un distinct sur de nombreux marchés est encore plus difficile. Les leaders technologiques mondiaux comme Google ou Apple disposent de produits qu’ils peuvent faire évoluer dans le monde entier, pris en charge par une plate-forme unique. S’étendre à de nouveaux pays ne signifie pas « repartir de zéro », car vos bases technologiques de base sont déjà établies, flexibles et éprouvées.

Pour notre entreprise, cela signifie que nous disposons d’une plate-forme qui peut s’adapter à différents marchés, langues, réglementations et que plusieurs équipes peuvent utiliser à bon escient. Cela nous donne des économies d’échelle et également la possibilité de centraliser une grande partie de la gouvernance et de l’assurance partagées entre les domaines.

Nous avons de grandes ambitions pour Monzo et la technologie est au cœur de l’ADN de notre entreprise. Lorsque vous réunissez les deux, miser entièrement sur votre pile technologique est vraiment la seule voie à suivre.

À propos de Matej Pfajfar

Matej Pfajfar est le directeur technologique (CTO) de Monzo, la plus grande banque numérique du Royaume-Uni avec plus de 8,4 millions de clients. Il a rejoint Monzo après avoir quitté Google où il était

Directeur de l’ingénierie depuis 2018. Avant cela, Matej était directeur exécutif d’Adacta, fournisseur de logiciels d’entreprise, où il a travaillé pendant près de 16 ans et a dirigé le développement de l’un des systèmes de base les mieux notés pour le secteur de l’assurance.

Matej apporte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, ayant dirigé le développement d’applications logicielles conçues pour rationaliser les processus métier, améliorer l’expérience utilisateur et gérer efficacement le changement.

Plus récemment, chez Google, Matej s’est concentré sur l’utilisation de l’apprentissage automatique sur les appareils Android, en développant l’informatique protégée pour transformer comment, quand et où les données sont traitées afin de garantir techniquement la confidentialité des données. Il a également dirigé les équipes d’ingénierie et de science des données responsables des plateformes de télémétrie et de diagnostic d’Android.

Matej est titulaire d’un diplôme en informatique de l’Université de Cambridge.