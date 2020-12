La Haute Cour de Delhi a demandé mercredi au Centre, à la RBI, au SEBI, à l’IRDAI et à la National Payments Corporation of India (NPCI) de répondre à un PIL cherchant un cadre juridique détaillé pour réglementer les opérations des entreprises de technologie telles que Facebook, Google et Amazon dans l’espace du secteur financier indien. . Selon la pétition déposée par un économiste, les entités techfin sont des entreprises de technologie, de télécommunications ou de commerce électronique qui sont entrées dans le secteur financier pour fournir des services et doivent être réglementées.

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Prateek Jalan a adressé un avis aux ministères des finances et du droit ainsi qu’à la Banque de réserve de l’Inde (RBI), à la NPCI, à l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), au Conseil des valeurs et des changes de l’Inde SEBI) et l’Autorité de régulation et de développement des caisses de retraite (PFRDA) sollicitant leur position sur le plaidoyer de Resmi P Bhaskaran. Bhaskaran, dans son plaidoyer déposé par l’intermédiaire de l’avocat Deepak Prakash, a allégué que «l’approche nonchalante» des régulateurs financiers indiens autorise le fonctionnement non réglementé des entreprises de technologie de pointe et prétend que cela pourrait nuire à la stabilité financière du pays. La pétition a affirmé que le fonctionnement non réglementé des entités techfin dans le secteur financier peut entraîner une crise financière et une fuite de données personnelles.

Il a affirmé que ces entreprises disposent d’un « puits de données et d’un réseau international établi » qui leur donne un avantage dans le secteur financier. Cependant, ils ne sont « ni soumis aux règles de protection des clients / clients / investisseurs ni à des mesures réglementaires qui garantissent le fonctionnement des marchés financiers et empêchent l’accumulation de risque systémique », a soutenu la pétition. Il a en outre déclaré qu’en raison de « l’absence de réglementations dédiées », les techfins sont entrés dans le domaine financier en s’associant avec des entités existantes et en concurrence avec des institutions financières réglementées sans avoir à se conformer aux mêmes exigences.

Ces entités commencent initialement des relations avec des clients dans un cadre de services non financiers, collectent d’énormes quantités de données à partir de ces relations, puis les utilisent pour servir de canal d’accès aux services financiers, a-t-il déclaré. Par conséquent, en fonctionnant comme un intermédiaire entre les clients et les institutions financières, ces entités ne sont pas soumises aux réglementations que les institutions financières doivent suivre et elles ont également accès aux données financières des utilisateurs, a déclaré la pétition. Il a cherché à élaborer immédiatement des réglementations pour empêcher les entreprises de technologie de pointe d’entrer dans le secteur financier ou de fournir des services financiers par n’importe quel mode sans enregistrement ou approbation préalable des régulateurs.

Il a également cherché à élaborer des réglementations pour garantir que les données collectées lors de la fourniture de services financiers ne soient pas monétisées ou utilisées à d’autres fins par ces entreprises.