Un PIL a été déposé devant la Haute Cour de Delhi, alléguant que le système de paiement en ligne de Google, G Pay, accédait, utilisait et stockait sans autorisation les informations Aadhaar et bancaires de citoyens en violation de diverses dispositions statutaires. La pétition a été inscrite jeudi devant un banc des juges Vibhu Bakhru et Prateek Jalan qui a demandé au pétitionnaire, Abhijit Mishra, de déposer un affidavit indiquant tous les PIL, y compris ceux contre G Pay, déposés par lui dans le passé et le statut de chacun pétition.

Avec l’instruction, le tribunal a énuméré la pétition, déposée par l’intermédiaire des avocats Payal Bahl et Prakhar Gupta, pour audience le 14 janvier 2021. Mishra, un économiste financier, a affirmé dans son plaidoyer que G Pay accédait aux données d’Aadhaar en violation présumée de l’Aadhaar Loi de 2016, loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement et loi de 1949 sur les règlements bancaires. Il a soutenu que, selon une réponse reçue de l’Unique Identification Authority Of India (UIDAI) en vertu de la loi sur le droit à l’information, aucune autorisation n’avait été accordée à G Pay pour accéder, utiliser et stocker les détails d’Aadhaar des citoyens et Google n’a pas non plus déplacé une application recherchant la même chose.

Il a en outre affirmé qu’un tel stockage d’Aadhaar et des coordonnées bancaires des citoyens par G Pay constituait une violation du droit fondamental à la vie privée. La pétition a demandé à l’UIDAI de prendre des mesures contre G Pay pour la violation alléguée des dispositions de la loi Aadhaar. Il a également demandé des instructions à l’UIDAI et à la Reserve Bank of India pour empêcher l’accès présumé non autorisé de l’Aadhar et des informations bancaires des citoyens indiens.