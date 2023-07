Pikmin 4 donne au Switch un autre jeu incontournable

Il y aura peut-être une nouvelle Nintendo Switch qui arrivera dans le courant de l’année prochaine, mais en attendant, la plate-forme Switch existante produit de grands jeux pour 2023, même si le matériel semble un peu vieux. La légende de Zelda : les larmes du royaume est une magnifique suite/extension de l’un des meilleurs jeux de tous les temps, et un nouveau Jeu Mario en 2D arrive cet automne. Niché entre les deux se trouve Pikmin 4, un jeu que j’aime beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais.

Pikmin est l’une des séries de jeux principales les moins connues de Nintendo, à en juger par les réponses que j’ai obtenues en demandant à des amis s’ils savaient ce qu’était Pikmin. Les jeux existent depuis l’époque de la Nintendo GameCube, mais Nintendo a rendu les trois jeux précédents disponibles sur Switch avec la dernière version, qui fait ses débuts cette semaine. Développé par le créateur de Mario Shigeru Miyamoto et inspiré par son propre jardin, c’est une série de jeux qui implique de petites créatures à tête de fleur (pikmin) qui se multiplient, résolvent des énigmes et combattent d’autres formes de vie. En les contrôlant et en les guidant, vous devenez un commandant de missions de stratégie en temps réel qui s’étendent sur des jours sur une planète étrangement familière.

Cette planète… est la Terre. Nintendo a toujours gardé l’identité de cette planète remplie de plantes un mystère, mais les artefacts qui sont découverts et collectés sont clairement comme des versions géantes d’objets terrestres quotidiens. La relation est plus claire cette fois : une Game Boy Advance est découverte très tôt. Pikmin 4 révèle plus d’environnements créés par l’homme que les autres jeux Pikmin auxquels j’ai joué, et il semble toujours que le monde ait été abandonné, laissé à d’étranges créatures dans un futur indéterminé.

Hé, attendez : c’est un GBA. Nintendo

Pikmin vous a toujours impliqué dans le contrôle du jeu via un explorateur adapté à l’espace ; dans les jeux précédents, Captain Olimar (également dans Super Smash Bros). Dans ce jeu, vous créez votre propre personnage et recherchez d’autres habitants accidentés de votre monde d’origine. Il y a aussi un nouveau chien de compagnie, appelé Oatchi. Le chiot extraterrestre peut suivre des indices et aider à découvrir où aller, transporter des objets et vous pouvez le monter. Je ne peux pas imaginer jouer à Pikmin sans un ami chiot maintenant.

Pikmin est complexe, dans une certaine mesure. Le jeu utilise la plupart des commandes Switch pour naviguer et consulter les cartes, bien que tout comme Zelda, vous vous ajusterez au fil du temps pour qu’il soit intuitif (Nintendo propose également d’excellents didacticiels et guides à l’écran). Les jeunes enfants pourraient le trouver un peu trop, bien qu’il existe un mode coopératif qui permet à quelqu’un d’autre de tirer des cailloux en utilisant un Joy-Con comme un pointeur. Cependant, Pikmin 3 permettait une véritable coopération en écran partagé, ce qui ne semble pas être disponible ici. Il existe un jeu parallèle avec des batailles à deux joueurs, appelé Dandori Battles, où chaque joueur s’affrontera pour collecter le plus de trésors dans un délai donné. Mon fils de 10 ans et moi avons joué; il a souri, puis il a dit : « Jouons à autre chose. En ce sens, Pikmin 4 n’est pas nécessairement le meilleur jeu familial multijoueur.

Le jeu coopératif en écran partagé est possible dans un mode Dandori Battle séparé, mais pas dans le jeu principal (bien que vous puissiez aider avec un contrôleur Joy-Con). Nintendo

En tant qu’aventure solo, j’adore Pikmin 4. J’aime son accent supplémentaire sur l’histoire et les découvertes, me rappelant un peu comment Splatoon 3 a progressivement mis au jour des détails sur le monde dans lequel il se déroule. Il s’avère que Nintendo en a maintenant pas mal des jeux sur d’étranges créatures évoluées dans une Terre post-humaine.

Il y a aussi des grottes cette fois. Tout comme Tears of the Kingdom, Pikmin 4 passe sous terre à travers de petits portails de trous d’homme vers des grottes à plusieurs niveaux, ajoutant des missions de donjon supplémentaires qui semblent un peu plus inquiétantes. Le temps ralentit dans les grottes, ce qui signifie que les limites de temps de Pikmin basées sur la journée se sentent plus détendues cette fois-ci. La progression de niveau peut également reprendre un nouveau jour, au lieu de ressentir le besoin de se précipiter et de terminer les choses avant que le soleil ne se couche et que des créatures mortelles n’arrivent pour tuer votre pikmin. Je préfère cette approche plus sans stress – j’ai suffisamment de délais.

Les grottes de Pikmin 4 regorgent de caractéristiques industrielles et de mystérieuses surprises. Ça me rappelle aussi Tears of the Kingdom, en quelque sorte. Nintendo

Il me faudra le reste de cette année pour terminer Tears of the Kingdom, mais Pikmin 4 ressemble à une expérience d’aventure Nintendo plus froide, exploratoire et surréaliste. Vous pouvez obtenir l’un des jeux Pikmin précédents et moins chers pour vous plonger et voir comment vous aimez les choses, ou télécharger la démo Pikmin 4. Je dirais commencer par 4 si vous recherchez un jeu solo, et envisager 3 si vous voulez une coopération en écran partagé. Le tout s’est très bien déroulé sur un Switch OLED, et prouve une fois de plus que Nintendo peut faire de la magie graphique à partir de son matériel Switch vieillissant. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas de Switch 2.