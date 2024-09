Pigeonnier / Studio Dakhmeh

© Studio Deed

280 m²



2022



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Béhrizan, Radiateur iranien, Sanli, Épaule

© Studio Deed

« Pigeonnier » est un bâtiment de trois étages avec un sous-sol, une cour et une chambre de gardien sur le toit, situé au nord de Téhéran. La rénovation de ce bâtiment a été réalisée avec un budget économique, en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux recyclés, de ferraille et de ressources abordables et accessibles, en faisant appel à une main-d’œuvre non qualifiée. La conception privilégie l’utilisation maximale de ferraille et de palettes en bois recyclées.

© Studio Deed

L’utilisation de bois brut et de fer à l’intérieur des unités en fait des espaces neutres, permettant aux résidents de les personnaliser et de les compléter avec leur propre contribution créative. De plus, la durabilité de ces matériaux réduit considérablement les coûts d’entretien et l’usure du bâtiment. Dans le cadre de la rénovation, les plafonds ont été refaits et rebétonnés. Le sol des unités est constitué de planches de bois russe, qui sont vissées sur une structure en profilé de fer. Ces planches sont amovibles, ce qui permet de placer les câbles et les services publics en dessous.

© Studio Deed

Plan – Rez-de-chaussée

© Studio Deed

Trois nouveaux espaces ont été ajoutés lors de la rénovation : la façade sud avec un nouveau balcon, un sous-sol agrandi, le transformant d’une zone de stockage en un espace habitable, et une zone sur le toit agrandie pour le logement du gardien.

© Studio Deed

Élévation

En ajoutant une structure à la façade sud, des balcons sur toute la longueur ont été créés pour tous les étages. La nouvelle façade est constituée de panneaux métalliques qui peuvent être ouverts et fermés, recouverts de tôles recyclées provenant du toit d’un bâtiment de l’époque Pahlavi. Ces tôles ont été stockées dans une casse pendant des années et ont été martelées et aplaties pour être réutilisées avec leur aspect rouillé et patiné d’origine. La peau ajoutée fournit non seulement une deuxième couche de sécurité, mais contrôle également la visibilité et l’intimité de chaque unité, tout en fonctionnant comme un pare-soleil. La combinaison de plantes en pot derrière le balcon et de tôles rouillées crée une connexion organique, mêlant l’esprit du bâtiment à l’identité historique de Téhéran.

© Studio Deed

Le sous-sol, initialement de 30 m², a été agrandi à 50 m² en creusant vers la cour. Une salle de bain, des toilettes et une petite cuisine ont été ajoutées et l’espace a été transformé en un espace habitable avec de la lumière naturelle grâce à de nouvelles fenêtres. Pour l’installation de ces fenêtres, 40 centimètres de la surface de la cour ont été creusés.

© Studio Deed

À l’extérieur, la porte d’entrée originale en fer aux motifs floraux, qui témoigne de l’époque historique du bâtiment, a été conservée. Les sections de briques de la façade ont été réparées et trois volumes métalliques creux ont été installés entre les briques, destinés à créer des espaces de nidification pour les pigeons.