Pietrangelo marque 3 points, les Golden Knights gagnent 5-4 contre les Canucks

Alex Pietrangelo a marqué et récolté deux passes décisives alors que les Golden Knights de Vegas ont battu les hôtes des Canucks de Vancouver 5-4 lors d’une tempête offensive lundi.

William Carrier a inscrit une paire de buts pour les Golden Knights (15-4-1) tandis que Mark Stone a marqué et fourni une aide. Reilly Smith a également trouvé le fond du filet pour Vegas, et Jack Eichel et Alec Martinez ont chacun récolté deux passes décisives.

Les Canucks (6-10-3) ont obtenu un but et une aide d’Andrei Kuzmenko. Bo Horvat, Luke Schenn et Elias Pettersson ont également marqué et Quinn Hughes a décroché une paire d’aides.

Logan Thompson a effectué 25 arrêts pour Vegas et Thatcher Demko de Vancouver a stoppé 33 des 38 tirs.

Lundi a marqué la septième fois cette saison que les Canucks ont cédé une avance de plusieurs buts dans une défaite.

METTEZ CES PUCKS SUR LE NET ! pic.twitter.com/CtRQK1184s – Canucks de Vancouver (@Canucks) 22 novembre 2022

Les visiteurs détenaient un avantage de 2-1 à l’approche de la troisième période, où l’offensive a éclaté pour les deux équipes.

Pietrangelo a repoussé le vainqueur du match 14:14 dans le dernier cadre, récupérant une rondelle de Stone et envoyant un tir du revers devant Demko depuis le bas lent.

Un autre but a été refusé après que Stone ait envoyé une rondelle dans les jambières de Demko à 10:08 du début de la période. Vancouver a contesté, arguant que la rondelle était hors jeu et après examen de la vidéo, les officiels ont accepté, affirmant qu’elle avait touché l’objectif d’une caméra dans le coin avant de revenir sur la glace.

Il n’y avait pas de questions lorsque Smith a lancé une rondelle dans le filet de Vancouver à 8:57 du début de la période pour égaliser le match à 4-4.

Carrier a porté la marque à 4-3 avec son deuxième but de la soirée à 6:54 du troisième, envoyant un rebond du haut de l’enceinte pour son sixième de la saison.

Trente-trois secondes plus tôt, Vancouver avait pris une avance de deux buts à 6:11 du dernier quart lorsque Pettersson a décoché un tir sur réception du bas de l’enclave. Thompson a sauvé le tir initial mais le centre suédois a écrasé le filet et a poussé le rebond devant le gardien de but.

Schenn a décoché un tir du poignet depuis la bande à 5:35 du début de la troisième et la rondelle a ricoché sur le défenseur des Golden Knights Nicolas Hauge pour donner une avance de 3-2 à l’équipe locale.

Horvat a attiré les Canucks même 1:47 dans le cadre avec un tir du poignet des marques de hachage. Le capitaine de Vancouver compte 15 buts cette saison, le deuxième plus grand nombre de buts dans la LNH derrière Connor McDavid (16).

Deux buts en succession rapide ont donné l’avantage aux Golden Knights au milieu de la seconde.

Stone a redirigé un tir d’Eichel depuis la fente à 14:52 dans le cadre avant que le tir d’Eichel ne rebondisse sur Carrier, stationné devant le filet, et devant Demko 49 secondes plus tard.

Les Canucks ont pris les devants 1-0 plus tôt dans la période lorsque Brock Boeser a dansé autour de Zach Whitecloud et a lancé une rondelle dans l’enclave, où Kuzmenko l’a inscrit pour son huitième but de la saison.

Le jeu a prolongé la séquence de points de Boeser à sept matchs avec deux buts et six passes tout au long de la séquence.

AVANTAGE HOMME

Les deux équipes sont allées 0 pour 1 en avantage numérique.

MARQUER DES JALONS

L’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault a disputé son 500e match de saison régulière dans la LNH lundi. Maintenant dans sa 10e saison, le centre de 31 ans a joué pour les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride avant que Vegas ne le sélectionne lors du repêchage d’expansion de 2017. Le défenseur de Vancouver Ethan Bear a fait sa 200e apparition en saison régulière.

SUIVANT

Les Canucks amorceront un road trip de trois matchs mercredi contre l’Avalanche au Colorado. Les Golden Knights accueilleront les Sénateurs d’Ottawa le même soir.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

