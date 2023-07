Piéton tué après avoir été heurté par un véhicule à Enderby

Un homme d’Enderby âgé de 62 ans est décédé à la suite d’un accident sur l’autoroute 97A près de Canyon Road à Enderby.

La GRC de Vernon North Okanagan est intervenue à la suite d’une collision entre un véhicule et un piéton près de l’intersection de l’autoroute 97A et de Canyon Road à Enderby le samedi 1er juillet vers midi. Des agents de première ligne, ainsi que du personnel du BC Ambulance Service, se sont rendus sur les lieux. de l’accident et, malgré les efforts des passants et du BC Ambulance Service, l’homme de 62 ans a succombé à ses blessures sur place.

L’enquête initiale suggère que le véhicule roulait vers le nord sur l’autoroute 97A et a heurté le piéton dans le passage pour piétons marqué.

L’autoroute a été fermée dans les deux sens pendant près de six heures pour permettre aux intervenants d’urgence, au Service des coroners de la Colombie-Britannique et à l’enquêteur de la Section de reconstruction intégrée des collisions de la GRC de terminer leur travail en toute sécurité.

Le conducteur et seul occupant du véhicule, un homme de 60 ans de Vernon, est resté sur les lieux et a coopéré avec les enquêteurs.

« La GRC de Vernon North Okanagan offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt », déclare le cap. Tania Finn, responsable des relations avec les médias.

La collision fait actuellement l’objet d’une enquête.

