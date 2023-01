Piéton heurté par une voiture à Dilworth et Baron, Kelowna

Un piéton a été heurté par une voiture à l’intersection de Baron Road et Dilworth Drive vers 14 heures. le 16 janvier.

Les véhicules d’urgence sont maintenant sur les lieux et ont momentanément fermé une voie sur Dilworth Dr.

Cinq bons samaritains se sont arrêtés pour aider le piéton blessé, qui gisait au sol avant l’arrivée des secours.

L’homme a été hissé sur un brancard et emmené en ambulance.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.