Pietersen partage une vidéo d’un léopard attaquant un cerf. Twitter dit « effrayant »

L’ancien capitaine anglais Kevin Pietersen, en plus d’être un joueur de cricket vedette, est un passionné de la vie sauvage. Il s’est souvent exprimé sur la conservation des rhinocéros. Pietersen, qui a disputé 104 tests, 136 ODI et 37 T20I, est également commentateur de l’IPL 2023. Jeudi, Pietersen a partagé une vidéo d’un léopard bondissant sur un cerf. On peut voir le cerf sans prétention s’approcher d’une prairie lorsque le léopard, qui se cachait dans les hautes herbes, l’a attaqué. Ce qui suit est une bagarre entre les deux alors que le cerf tente de se libérer.

Certains utilisateurs de Twitter ont qualifié la vidéo d’effrayante.

Putain c’est effrayant – Prasanth Krishnan (@prasanth_rk) 18 mai 2023

Oh mon Dieu ….! — …………… (@GosawiUmesh) 18 mai 2023

Cher cerf – Krish (@143NotOut) 18 mai 2023

Très triste — Santoshkashyap9897 (@santoshaisha) 18 mai 2023

Pietersen a récemment exhorté le capitaine du CSK, MS Dhoni, à continuer à jouer car il « n’a pas à jouer », juste à être « MS Dhoni ». « Je pense que tout le monde veut continuer. Avec le joueur d’impact devenant plus pertinent maintenant, je pense qu’il le peut. Oui, absolument (sur Dhoni réparant son problème de genou). C’est le seul tournoi pour lequel il doit se lever. Il peut se reposer son corps. Si quelque chose ne va pas avec son genou, il peut essayer de régler le problème au cours des deux prochains mois. Pourquoi pas? C’est un gars en forme, c’est un athlète « , a déclaré Pietersen après le match sur Star Sports.

Pietersen a été vraiment touché par l’amour que les fans ont pour Dhoni. En voyant tant de monde rester après le match, rien que pour Dhoni, l’ancien capitaine anglais ne pouvait s’empêcher de saluer l’être humain qu’est le skipper du CSK.

« Il doit aimer ça. Pourquoi voudrait-il donner ça? Il n’est sous aucune pression. Il n’a pas à jouer. Il a juste besoin d’être MS Dhoni. Et pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille, à quel point cela a-t-il dû être incroyable? Regarder ce tour d’honneur « , a-t-il ajouté.

« Il est inspirant. Vous voulez bien jouer pour lui. Vous voulez être la meilleure version de lui-même dans une équipe qu’il dirige. Nous l’avons vu depuis de nombreuses années. Il se soucie tellement et quand le capitaine se soucie tellement , tout le monde commence à le ressentir. Ça résonne », a déclaré Pietersen.