Piers Morgan vient de se faire pirater et les tweets sont sauvages

Les fans du journaliste et personnalité de la télévision Piers Morgan ont été déconcertés de voir son compte Twitter envoyer des tweets abusifs sur feu la reine Elizabeth II et la pop star Ed Sheeran à l’improviste, avant de se rendre compte que son compte avait en fait été piraté. Un tweet disait: “f *** la reine”. Il y avait d’autres insultes dans le même sens dirigées contre Ed Sheeran. Le nom du compte a également été changé plusieurs fois pour des choses comme “Michael” et “lol”. Cependant, Twitter d’Elon Musk semble avoir du mal à contenir les dégâts.

Alors que les tweets sauvages envoyés par le pirate n’apparaissent plus sur le compte, le compte lui-même, bien que vide, est toujours là au moment de la rédaction de cet article. Des liens directs vers certains des tweets du pirate semblent également mener aux tweets. De nombreux utilisateurs de Twitter ont fait la lumière sur la question, demandant au pirate d’accéder aux DM de Morgan.

Pendant ce temps, le pirate a affirmé Messi est le vrai GOAT et semble également avoir divulgué une capture d’écran des DM de Morgan avec le champion de Wimbledon Andy Murray.

“Lol, il semble que Twitter ne puisse pas savoir quoi faire avec le compte piraté de Piers, ils se sont débarrassés de sa photo de profil et l’ont bloqué lors de la recherche et ont essayé de cacher tous les tweets, mais vous pouvez toujours voir certains d’entre eux/encore plus apparaissent si vous cliquez sur l’onglet média”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Piers Morgan a été piraté depuis au moins 50 minutes maintenant. Difficile d’imaginer que cela aurait duré aussi longtemps pour un compte aussi prestigieux avant que Musk ne vire tout le monde. — Matt Novak (@paleofuture) 27 décembre 2022

Des liens vers de la musique sur Amazon, des tweets racistes sur des célébrités et des affirmations sur la Somalie ont également été faits par le pirate informatique, selon un rapport de Wales Online. Le hacker semble également avoir posté un selfie.

Selon le rapport de Wales Online, pendant le piratage de 50 minutes, environ 100 tweets ont été envoyés. Maintenant, de nombreux tweets semblent avoir été supprimés.

