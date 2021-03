Piers Morgan a tenté de percer des trous dans les affirmations les plus choquantes de Meghan Markle lors de son entretien avec Oprah.

Écrivant pour la première fois depuis qu’il a dramatiquement pris d’assaut Good Morning Britain, Piers a critiqué sa version des événements dans un article stupéfiant de 7000 mots.

Il a également utilisé la longueur de la pièce pour mettre en travers de son côté quelques jours dramatiques qui se sont produits plus tôt ce mois-ci.

Piers – qui a depuis révélé qu’il avait quitté l’émission matinale d’ITV parce qu’il avait refusé de s’excuser – a également critiqué presque toutes les affirmations que les Sussex avaient faites dans leur interview explosive.

Il s’agit notamment des affirmations de Meghan selon lesquelles elle n’a pas cherché sur Google Harry ou sa famille, que son passeport lui a été enlevé et qu’on lui a dit qu’elle ne pourrait pas avoir accès à de l’aide pour sa santé mentale.

Tout au long de l’article d’opinion, écrit pour le Daily Mail, Piers a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas s’excuser d’avoir dit qu’il ne croyait pas Meghan.







(Image: ITV)



Il a déclaré: « J’ai atteint un moment de clarté absolue: putain, je n’allais pas m’excuser de ne pas avoir cru Meghan Markle, car la vérité est que je ne crois pas Meghan Markle.

« Et dans une société libre et démocratique, je devrais avoir le droit de ne pas croire quelqu’un et de dire que je ne le crois pas. »

Voici les affirmations que Piers a choisi de souligner dans son article et pourquoi il refuse de les croire.

Mariage secret

Dans l’interview, Meghan a déclaré à Oprah qu’elle et Harry s’étaient en fait mariés en secret trois jours avant leur magnifique mariage royal.

Elle a dit qu’ils ont échangé leurs vœux dans leur jardin avec juste l’archevêque de Canterbury présent et qu’ils ont leurs vœux personnels encadrés dans leur maison de Montecito.





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez un aperçu de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Mais il y a quelques jours à peine, une source proche du couple a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un mariage officiel et qu’ils ne s’étaient mariés qu’à leur mariage officiel trois jours plus tard.

Dans l’article Tell All de Piers, il a dit: « Vraiment? Donc, le mariage que nous avons tous regardé était une imposture? Et le plus ancien ecclésiastique britannique y était, effectuant une cérémonie illégale dans un jardin? »

Meghan n’a pas Google Harry ou sa famille

Parlant de la façon dont ils se sont rencontrés et de la façon dont leur relation a commencé, Meghan a dit à Oprah qu’elle n’avait pas Google Harry ou sa famille.

Elle a déclaré: «Je n’ai jamais cherché mon mari en ligne.

«Je n’en ressentais tout simplement pas le besoin parce que tout ce que j’avais besoin de savoir, il partageait avec moi – ou tout ce que nous pensée J’avais besoin de savoir, me disait-il. »







(Image: Getty Images)



Markle et Harry se sont rencontrés pour la première fois en juillet 2016 lorsqu’un ami commun leur a organisé un rendez-vous à l’aveugle.

Dans une interview à la BBC en 2017, Markle a déclaré qu’elle n’avait posé qu’une seule question à son amie sur Harry:.

Elle a ajouté: « Parce que je viens des États-Unis, vous ne grandissez pas avec la même compréhension de la famille royale.

« Je ne savais pas grand-chose sur lui, donc la seule chose que j’avais demandée [our mutual friend] quand elle a dit qu’elle voulait nous installer, elle a été: «Eh bien, est-il gentil? Parce que s’il n’était pas gentil, ça ne semblait pas avoir de sens. «

Mais Piers a qualifié d’absurdité sur cette affirmation et a déclaré que ses amis lui avaient dit qu’elle était «fascinée par les Royals et Diana en particulier».

Le passeport de Meghan lui a été enlevé

Meghan a affirmé dans l’interview télévisée qu’en rejoignant la famille royale, elle n’avait pas revu son passeport avant d’être en Californie.

Elle a dit à Oprah: «Vous ne pouviez pas simplement y aller. Tu ne pourrais pas.







(Image: PA)



«Je veux dire, vous devez comprendre, aussi, quand j’ai rejoint cette famille, c’était la dernière fois, avant notre arrivée ici, que j’ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés.

« Tout cela est retourné. Je n’ai plus rien vu de tout ça. »

Mais Piers a également trouvé cela difficile à croire et a déclaré dans son article « et sa réclamation que son passeport avait été enlevé. Comment alors a-t-elle fait tous ses voyages à l’étranger sans fin? »

Plus tôt ce mois-ci, des sources royales ont déclaré qu’il était entendu que le passeport de Meghan devait être conservé en lieu sûr pour s’assurer qu’il ne tombait pas entre de mauvaises mains mais qu’il aurait toujours été utilisé par elle pour ses vacances.

Des initiés auraient déclaré qu’elle avait dû montrer son passeport aux agents des frontières de 12 pays qu’elle avait visités en tant que touriste pendant cette période.

Les voyages qu’elle a entrepris après avoir commencé à sortir avec Harry comprenaient des voyages à New York, à Ibiza, en Italie et au Botswana.

Archie s’est vu refuser le titre de prince à cause de sa couleur de peau

Il a été suggéré tout au long de l’interview que les membres supérieurs de la famille royale s’inquiétaient de la couleur de la peau d’Archie et que cela aurait pu contribuer à la décision de ne pas faire de lui un prince.

S’adressant à Oprah, Meghan a déclaré: « Ils disaient qu’ils ne voulaient pas qu’il soit prince ou princesse, ne sachant pas quel serait le sexe, ce qui serait différent du protocole. »

Elle a continué en citant la «convention George V ou George VI» qui stipule que lorsque le prince de Galles, Charles, devient roi, Archie et sa sœur cadette bientôt arrivée deviendraient automatiquement prince et princesse en tant que petits-enfants du monarque.

Meghan a allégué que la famille royale avait prévu de modifier ce protocole afin que son fils ne devienne jamais prince.

Elle a dit: « Ils veulent changer la convention pour Archie ».

Elle a ensuite souligné plus tard qu’il serait «le premier membre de couleur de cette famille, n’ayant pas le même titre que les autres petits-enfants».







(Image: AFP via Getty Images)



Mais Piers a décrit cela comme « l’affirmation la plus sérieuse ».

Il a déclaré: « Cela n’avait pas l’air complètement absurde quand elle l’a dit, et c’est vrai; ce n’est pas un prince parce que, techniquement, les arrière-petits-enfants du monarque ne reçoivent pas les titres de` `prince » ou de` `princesse » sauf s’ils sont en direct ligne vers le trône.

« Cette règle s’applique quelle que soit l’appartenance ethnique de la mère de l’enfant. »

Kate a fait pleurer Meghan avant son mariage

Au cours de l’interview, Meghan et Oprah ont raconté comment un article est sorti après le mariage royal qui affirmait que Meghan avait fait pleurer Kate Middleton.

Mais Meghan a décidé de remettre les pendules à l’heure et a affirmé que l’inverse s’était produit et que c’était Kate qui l’avait amenée aux larmes.

Malgré l’utilisation de l’interview pour expliquer que le couple avait rafistolé les choses et que Kate s’est excusée peu de temps après, Piers a décrit cette affirmation comme « une trahison honteuse ».







(Image: Paul Marriott)



Il a ajouté: «L’attaque de Meghan contre la duchesse de Cambridge pour l’avoir fait pleurer.

« Kate n’a jamais dit un mauvais mot à propos de sa belle-sœur en public. »

Meghan n’a pas pu accéder à un soutien en santé mentale

Peut-être l’une des plus grosses bombes de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah était qu’elle avait souffert de pensées suicidaires et avait traversé une période difficile avec sa santé mentale.

S’ouvrant sur son calvaire, Meghan a déclaré que lorsqu’elle avait demandé à l’institution pour elle, on lui avait dit que cela ne «serait pas beau».

Elle a dit: «Je ne voulais plus être en vie … Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide et on m’a dit que je ne pouvais plus parce que ce ne serait pas bon pour l’institution . ‘ »







(Image: POOL / AFP via Getty Images)



Mais Piers a déclaré que cette affirmation lui semblait « incroyable » et qu’il avait du mal à croire qu’elle n’aurait pas pu accéder à l’aide ou au soutien.

Il a ajouté: «Nous sommes censés croire que Meghan Markle a dit aux assistants du palais qu’elle était suicidaire et qu’elle avait désespérément besoin d’aide, mais a été informée qu’elle ne pouvait pas en avoir parce que cela pourrait être mauvais pour la marque royale?

«Et si elle était suicidaire, alors pourquoi Harry ne lui a-t-il pas apporté l’aide urgente dont elle avait besoin?

« Il est attaché à certaines des plus grandes organisations caritatives de santé mentale de Grande-Bretagne et a fièrement parlé d’obtenir une aide discrète pour lui-même dans le passé. »