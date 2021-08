Piers Morgan taquine un nouveau rôle à la télévision alors qu’il dit à ses « ennemis » que « tellement plus est à venir »

PIERS Morgan a laissé entendre qu’il était sur le point de revenir à la télévision avec un nouveau projet.

La star de 56 ans, qui a quitté Good Morning Britain en mars, a partagé un message adressé à ses « haters ».

Piers Morgan a laissé espérer qu’il était sur le point de faire un retour explosif à la télévision[/caption]

Partageant une photo de Leonardo DiCaprio levant un verre dans The Great Gatsby, on pouvait lire : « Bravo à tous mes ennemis ! Être patient. Tellement plus est à venir.

Il a simplement sous-titré le message: « ” – suscitant une vague de commentaires ravis de ses fans.

L’un d’eux a écrit : « Bon ! Tu nous manques. Je n’ai pas regardé la télévision le matin depuis des mois X. »

Un autre a déclaré à l’animateur franc-parler de Life Stories: « J’espère que c’est la télévision ennuyeuse sans toi . «

Mais d’autres étaient impatients avec le message de taquinerie écrit: « Allez, dis-nous . «

L’animateur de télévision Firebrand, qui faisait partie de Good Morning Britain depuis 2015, avait déjà pris d’assaut le plateau de l’émission après s’être fiancé avec la co-star Alex Beresford.

Bravo à tous mes haters ! Être patient. Tellement plus est à venir

Message partagé par Piers Morgan

ITV a déclaré dans un communiqué: « A la suite de discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain. »

Il a quitté la série plutôt que de s’excuser pour les commentaires qu’il a faits au sujet des affirmations de Meghan Markle selon lesquelles elle était «suicidaire» et avait des problèmes de santé mentale alors qu’elle était Royale.

La duchesse de 39 ans a déclaré à Oprah Winfrey qu’elle avait l’impression qu’elle « ne voulait plus être en vie » dans son interview explosive en mars.

Piers a maintes fois laissé les gens deviner quel serait son prochain mouvement, résistant aux tentatives de l’amener sur GB News.

Il a suggéré en plaisantant qu’il reviendrait à Good Morning Britain, envoyant même un texto à Holly Willoughby lorsqu’un magazine les a associés en tant que co-hôtes possibles.

Écrire dans son Poster chronique du week-end, il a déclaré: «Holly & Piers – PEUVENT-ILS SAUVER GMB?’ crie la nouvelle couverture du magazine Woman.

«Je ne retiendrais pas votre souffle pour cette équipe de rêve télévisée en particulier. « Je veux le plus grand vestiaire », ai-je envoyé un texto à Mme Willoughby.

Il écrit que le présentateur de This Morning, âgé de 40 ans, a répondu sans ambages : « Vous pouvez l’avoir. Je ne serai pas là.’

La star a envoyé ses followers dans une frénésie lorsqu’il a partagé cette publication sur Instagram[/caption]