PIERS Morgan a taquiné sa co-star de Good Morning Britain Susanna Reid pour la « robe décolleté sexy » qu’elle portait hier dans l’émission – alors qu’il insistait sur le fait qu’il « n’avait pas remarqué » ses seins.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque la star de 50 ans a accueilli l’épisode de mercredi de GMB dans une robe en soie verte plongeante, Piers plaisantant qu’elle était « heureuse de les avoir rangés » aujourd’hui.

Lançant l’émission d’aujourd’hui, le présentateur de 55 ans a révélé un article de journal sur la tenue de Susanna, disant aux téléspectateurs: «Hier, cette grande journée historique… Mais cela n’avait rien à voir avec l’inauguration.

«C’était le décolleté de Susanna Reid, qui semble avoir eu un impact énorme sur la nation.

«Susanna réchauffe le petit déjeuner – je n’avais pas vraiment remarqué, parce que évidemment je ne t’objective pas sur le lieu de travail donc je ne l’avais pas remarqué.

Susanna a plaisanté: « Les femmes ne devraient pas avoir de seins au petit-déjeuner – ils sont pour plus tard! »

Il a ensuite lu l’article, l’article faisant également référence à une époque il y a 11 ans, lorsque la tenue de la beauté brune a suscité des plaintes.

Piers a poursuivi: « Et bien les voilà, 11 ans plus tard, et ils se plaignent toujours de votre décolleté!

«Je suis très soulagé au nom de la nation que vous ayez décidé de les mettre de côté aujourd’hui parce que nous ne pouvons pas faire face.

« Nous ne pouvons pas faire face à ce genre de chaleur à 6h43 du matin. »

Susanna, qui portait aujourd’hui une robe moulante bleue et violette avec un décolleté beaucoup plus haut, a ensuite souligné le choix de la tenue de Lorraine Kelly hier.

Le présentateur écossais haussé les sourcils lorsque les téléspectateurs ont repéré des zèbres qui semblaient «avoir des relations sexuelles» sur sa robe à motifs lors de son défilé.

Les téléspectateurs de Good Morning Britain distraits par la robe en soie verte très basse de Susanna Reid

Lorraine a eu le fou rire en lisant un commentaire d’un spectateur à la maison.

A l’époque, elle a gloussé: « Merci à toutes les personnes qui ont fait remarquer que les zèbres gambadaient et se débattaient. »

Susanna a ri aujourd’hui: « Merci d’avoir pris la chaleur de moi – la vôtre est beaucoup plus explicite! »