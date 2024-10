Piers Morgan supprime les affirmations de ses invités sur Jay-Z et Beyoncé

Piers Morgan explique sa décision inhabituelle de censurer les commentaires d’un invité sur son émission YouTube « non censurée ».

La semaine dernière, la chaîne britannique interviewé l’auteur-compositeur-interprète Jaguar Wright – qu’il a surnommé le « lanceur d’alerte » de Diddy – dans son émission. Tout en discutant des décennies d’inconduite présumée du fondateur de Bad Boy Records, Wright « a fait de manière inattendue plusieurs allégations sérieuses à propos de Jay-Z et Beyoncé », a déclaré Morgan. en tête de son émission du mardi .

« Comme je l’ai dit à l’instant, ils n’étaient pas présents pour répondre ou se défendre, mais maintenant ils ont [responded] », a déclaré l’ancien animateur de CNN, âgé de 69 ans, ajoutant que sa production avait accédé à la demande des avocats des Carter de retirer les affirmations de Wright, qu’ils ont qualifiées de « totalement fausses ».

« Le montage d’interviews n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère lors d’un spectacle intitulé ‘Uncensored’, mais comme les cris d’incendie proverbiaux dans un théâtre bondé, nous avons également des limites légales », a déclaré Morgan. « Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et Beyoncé. »

Wright, qui a déjà travaillé pour Jay-Z en tant que choriste, spécule depuis des années sur le comportement criminel présumé de Sean « Diddy » Combs. Fin 2022, elle a fait la une des journaux après avoir déclaré dans une interview avec RealLyfe Productions que le directeur musical déchu était à l’origine de la mort d’anciennes personnalités d’Uptown Records.

« Je pense qu’il est l’une des personnes les plus dangereuses que j’ai jamais rencontrées », a-t-elle déclaré à Morgan la semaine dernière, ajoutant que Combs était depuis longtemps « protégé » par d’autres leaders de l’industrie. « Tant que lui et ses acolytes ne seront pas tenus responsables publiquement et légalement, les victimes ne seront pas en sécurité. »

Et il y a des milliers de victimes, a affirmé Wright – dont elle a dit avoir parlé à des centaines d’entre elles au sujet d’une prétendue exploitation de la part de Combs et d’autres.

«J’ai mes propres cassettes», dit-elle. « J’ai vu ce qu’ils font : les comportements rituels, la drogue, le fait de mettre les filles dans des valises. Les jeter dans les ruelles, c’est horrible, et tout cela se fait sous la protection du : « Cela va être payé ». Il y a une autre NDA.

Alors que Morgan a inclus dans sa déclaration de mardi l’affirmation de l’équipe juridique des Carters selon laquelle les allégations de Wright n’avaient « aucun fondement factuel », il a apparemment également défendu son apparition dans l’émission, affirmant que « la réalité du monde moderne est que presque tout le monde a un plate-forme tant qu’ils ont quelque chose à dire que d’autres personnes veulent entendre.

« Les gens qui font ces affirmations ont un public avec ou sans émissions comme la mienne », a-t-il déclaré.

Combs a été arrêté le mois dernier pour racket et trafic sexuel, les procureurs fédéraux alléguant une entreprise criminelle de plusieurs années qui s’en prenait aux femmes, les abusait de drogues et les forçait à participer à des spectacles sexuels.

Le rappeur-producteur, qui a nié tout acte criminel, est actuellement en détention après s’être vu refuser la libération sous caution.