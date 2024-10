Piers Morgan s’excuse pour les allégations de Jay-Z et Beyoncé de Jaguar Wright

Piers Morgan a présenté cette semaine des excuses à l’antenne à Jay-Z et Beyoncé concernant une interview de Jaguar Wright, qui avait fait des allégations dans l’émission de Morgan contre le couple de superstars qui se sont révélées fausses.

Wright, un chanteur, est récemment apparu dans l’émission de Morgan Non censuréoù elle a parlé de la récente arrestation de Sean « Diddy » Combs. « Depuis quatre ans, je crie non seulement Diddy, mais Diddy et Jay-Z sont des monstres », a déclaré Wright lors de son interview. Ailleurs, elle a affirmé que Jay-Z et Beyoncé avaient tous deux fait des centaines de victimes.

Mardi, Morgan a révélé dans son émission que les avocats de Jay-Z et Beyoncé l’avaient contacté et que les affirmations de Wright « étaient totalement fausses et n’avaient aucun fondement factuel ».

« Le problème avec les plateformes, la réalité du monde moderne, c’est que presque tout le monde a une plateforme tant qu’ils ont quelque chose à dire que les autres veulent entendre », a déclaré Morgan à son auditoire. « C’est pourquoi nous avons invité [Wright] sur pour être interviewé. Les gens qui font ces affirmations ont un public avec ou sans émissions comme la mienne.

Il a poursuivi : « Eh bien, Jaguar, de manière inattendue, a fait plusieurs allégations sérieuses à propos de Jay-Z et de Beyoncé au cours de cette interview. Comme je l’ai dit à l’instant, ils n’étaient pas présents pour répondre ou se défendre, mais maintenant ils l’ont été. Des avocats nous ont contactés pour nous dire que ces affirmations étaient totalement fausses et n’avaient aucun fondement factuel, et nous avons donc accédé à une demande légale de les supprimer de l’entretien initial.

Morgan a conclu son message par des excuses directes. « Le montage d’interviews n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère lors d’une émission intitulée Non censuré« , a-t-il déclaré, » mais comme les cris d’incendie proverbiaux dans un théâtre bondé, nous avons aussi des limites légales. Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et Beyoncé.