Piers Morgan s’est excusé pour la manière dont il a tenu le gouvernement responsable pendant la pandémie de coronavirus, affirmant qu’il «aurait dû aller beaucoup plus dur».

L’ancien Bonjour la Grande-Bretagne L’animateur a fait ces remarques alors que Dominic Cummings décrivait le chaos à Downing Street dans les jours qui ont précédé le premier verrouillage.

L’ancien conseiller en chef de Boris Johnson a déclaré aux députés que son patron était plus préoccupé par l’impact économique de Covid-19 que par le risque pour la santé dans les premiers stades de la pandémie.

« Le point de vue du Premier ministre, tout au long de janvier, février, mars, était – comme il l’a dit lors de nombreuses réunions – le vrai danger ici n’est pas la maladie, le vrai danger ici, ce sont les mesures que nous prenons pour faire face à une maladie et à la destruction économique. que cela provoquera », a déclaré M. Cummings.

« Il avait ce point de vue tout au long. En fait, l’une des raisons pour lesquelles il était si difficile d’obtenir de [14 March 2020], quand nous lui avons suggéré le plan B, le verrouillage réel était parce qu’il continuait à rebondir essentiellement: « Nous ne savons pas vraiment à quel point c’est dangereux, nous allons complètement détruire l’économie en ayant le verrouillage, peut-être que nous ne devrions pas » t fais-le ‘. «

À mi-chemin du témoignage de M. Cummings, M. Morgan tweeté: « Wow. Cummings confirme tout ce que je craignais de la gestion effroyable de notre gouvernement face à cette pandémie.

«Son témoignage est totalement dévastateur et révèle un niveau terrifiant d’incompétence et de tromperie dirigé par Boris Johnson et Matt Hancock qui a coûté des milliers de vies. Les têtes devraient rouler. «

Il ajoutée: «Une déclaration personnelle: je tiens à m’excuser sincèrement pour la façon dont j’ai tenu le gouvernement responsable pendant cette pandémie.

«Il ressort clairement du témoignage choquant de Cummings que j’aurais dû aller beaucoup plus loin. Pardon. »

En novembre de l’année dernière, M. Morgan a accusé le gouvernement de «boycotter» GMB pendant 201 jours. Il avait précédemment accusé le gouvernement de «lâcheté» pour ne pas avoir envoyé des membres du cabinet aux interrogatoires.

Il a quitté le programme d’information du matin après six ans après avoir été indigné par son affirmation selon laquelle il ne croyait pas «un mot» des affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles avoir souffert de pensées suicidaires pendant son mandat en tant que haute royale.