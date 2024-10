Piers Morgan s’excuse après les fausses affirmations de Jay-Z et Beyoncé de son invité

Piers Morgan s’est excusé après avoir diffusé des affirmations « totalement fausses » sur Jay-Z et Beyoncé sur sa chaîne YouTube.

Morgan a interviewé Jaguar Wright à propos de l’arrestation de Sean « Diddy » Combs lors de son Non censuré spectacle la semaine dernière. Au cours de l’échange, le chanteur a qualifié Diddy et Jay-Z de « monstres » et a affirmé que Jay-Z et Beyoncé avaient des centaines de victimes.

Lors d’une Non censuré Dans l’épisode de mardi, Morgan a ouvert l’émission en révélant qu’il avait reçu une lettre légale du couple, dans laquelle ils réfutaient les allégations. L’ancienne présentatrice de CNN s’est excusée et a déclaré que l’interview de Wright avait été modifiée pour supprimer ses affirmations.

Morgan a déclaré : « Jaguar, de manière inattendue, a fait plusieurs allégations sérieuses sur Jay-Z et Beyoncé au cours de cette interview. Comme je l’ai dit à l’instant, ils n’étaient pas présents pour répondre ou se défendre, mais maintenant ils l’ont été. Leurs avocats nous ont contactés pour nous dire que ces affirmations étaient « totalement fausses » et n’avaient aucun fondement factuel, et nous avons donc accédé à une demande légale visant à les exclure de l’entretien initial.

« Le montage d’interviews n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère lors d’une émission intitulée Non censuré mais comme les cris d’incendie proverbiaux dans un théâtre bondé, nous avons aussi des limites légales. Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et Beyoncé.

Il a ajouté : « Le problème avec les plateformes, la réalité du monde moderne, c’est que presque tout le monde a une plateforme tant qu’ils ont quelque chose à dire que les autres veulent entendre. C’est pourquoi nous avons invité [Wright] sur pour être interviewé. Les gens qui font ces affirmations ont un public avec ou sans émissions comme la mienne.