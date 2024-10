Piers Morgan s’excuse après Jay-Z de l’invité, affirme Beyoncé

Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour la Recording Academy

Bey et Jay ne jouent pas avec leur réputation (ou du moins, leur équipe juridique ne le fait pas). Piers Morgan – oui, le gars qui revendiqué qu’il a perdu son emploi à Bonjour la Grande-Bretagne parce qu’il a refusé de s’excuser pour ses commentaires sur Meghan Markle — a présenté des excuses publiques à Beyoncé et Jay-Z moins d’une semaine après un invité sur son Non censuré l’émission a fait des allégations à leur sujet. La chanteuse Jaguar Wright a évoqué les Carters lors de son apparition dans un épisode du 2 octobre et discutant des allégations contre Sean « Diddy » Combs. « Depuis quatre ans, je crie non seulement Diddy, mais Diddy et Jay-Z sont des monstres », a déclaré Wright, affirmant que Jay-Z et Beyoncé avaient des centaines de « victimes ». Dans un 8 octobre monologueMorgan a partagé que les avocats du couple ont contacté pour dire que les affirmations de Wright étaient « totalement fausses et n’avaient aucun fondement factuel ». Selon Morgan, son émission se conformera à une « demande légale » de supprimer les allégations. « Le montage des interviews n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère dans une émission intitulée Non censuré. Mais, comme les cris d’incendie proverbiaux dans un théâtre bondé, nous avons aussi des limites légales », a déclaré Morgan. « Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et Beyoncé. »

