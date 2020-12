Piers Morgan a admis qu’il était un « Covidiot » pour ne pas avoir porté de masque alors qu’il rentrait chez lui en taxi après un dîner chic avec sa femme Celia Walden.

L’hôte de Good Morning Britain, 55 ans, a été photographié dans le taxi noir sans masque de protection après le dîner du couple au Harry’s Bar à Mayfair.

Sa gaffe a été répandue dans les principaux journaux, certains l’appelant «Piers Moron», mais la star de la télévision a admis son erreur.

Piers a accusé de s’arrêter pour une conversation avec les paparazzi environnants comme la raison pour laquelle il avait «complètement oublié» de mettre son masque.







(Image: Old Boy’s Club / BACKGRID)



«Après avoir été distrait par ma conversation avec les photographes, j’avais complètement oublié de mettre mon masque en grimpant dans la cabine – comme maintenant requis par la loi – en ne me souvenant de le faire que quelques secondes plus tard alors que nous nous éloignions,» Piers écrit dans une colonne du Daily Mail.

Selon les directives officielles du gouvernement, « vous devez porter un masque facial lorsque vous utilisez des taxis ou des véhicules de location privés ».

Piers a finalement mis son masque quelques secondes après avoir été photographié et a promis de faire mieux à l’avenir.

«Je suis donc maintenant officiellement l’un des Covidiots que j’ai passé l’année à réprimander pour ne pas avoir respecté les règles. Je ne me plains pas… Je pense qu’il est très important que nous portions tous des masques chaque fois que nous le devrions, alors je vais maintenant essayer encore plus de me souvenir de le faire », a-t-il écrit.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



L’animateur de GMB a passé une grande partie de la pandémie à réprimander les gens à la fois sur l’émission et sur Twitter pour ne pas avoir suivi les règles.

Il a lancé une diatribe explosive contre la chanteuse Rita Ora, qui a récemment encaissé 10000 £ pour avoir organisé sa 30e fête d’anniversaire dans un restaurant londonien pendant le verrouillage de novembre.

« Ces célébrités, je ferai ce que je veux et personne d’autre ne compte, je ne comprends pas », a déclaré Piers avec colère.

« Que fait le restaurant pour permettre à tous ces gens d’entrer? »

L’animateur de télévision a même publiquement critiqué son propre fils, Spencer, 27 ans, à propos de la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.







(Image: piersmorgan / Instagram)



L’aveu de Piers selon lequel il avait eu tort vient lorsqu’il a révélé qu’un de ses fils et de nombreux membres de sa famille avaient eu Covid.

«Trois de mes bons amis ont perdu leurs parents à cause de Covid», a écrit Piers sur Twitter en réponse à la chroniqueuse Allison Pearson disant qu’elle ne connaissait «presque personne» qui avait Covid.

«Le mari de ma collègue Kate Garraway est dans le coma.

«Mes parents viennent de l’avoir. Un de mes fils vient de l’avoir. Un de mes frères, sa femme et leur fille aînée l’ont juste eu. Ma nièce vient de l’avoir.

« Considérez-vous chanceux. »