Piers Morgan avait l’air ému alors qu’il se tenait à sa porte pour applaudir le capitaine Sir Tom Moore la nuit dernière.

L’ancien combattant, qui a levé des millions pour le NHS lors de la pandémie de coronavirus, est décédé tragiquement cette semaine à l’âge de 100 ans après avoir attrapé Covid-19 à l’hôpital.

En l’honneur de ce qu’il a fait et de la façon dont il a rassemblé le pays, les gens ont été invités à se rendre dans la rue à 18 heures hier soir pour Clap for Tom, comme ils l’ont fait pour le NHS chaque semaine lors du premier verrouillage.

L’hôte de Good Morning Britain a été rejoint à sa porte par sa fille Elise, neuf ans, alors qu’ils mettaient la main ensemble pour le capitaine Tom.







(Image: MJ-Pictures.com)



Piers, 55 ans, portait un regard solennel sur son visage alors qu’il participait à l’événement émouvant.

Lui et Elise étaient vêtus de leurs joggeurs et pulls confortables alors qu’ils prenaient le temps de sortir de chez eux et de participer.

Piers s’est retrouvé dans une dispute hier soir après que la présentatrice de télévision Beverley Turner ait déclaré qu’elle refusait de participer au Clap for Tom.

Elle avait tweeté: « #SirTomMoore et sa famille ont fait un travail brillant en collectant £ pour le NHS.

«C’est génial qu’il ait vécu jusqu’à 100 ans! C’est génial qu’il ait eu un dernier séjour fabuleux.







(Image: MJ-Pictures.com)







(Image: MJ-Pictures.com)



«Mais je n’applaudis pas dans la rue pour maintenir la peur que la mort imminente est partout et nous sommes tous dans le même bateau.

« N’étaient pas. »

Piers a partagé son tweet, ajoutant: « C’est tellement pathétique. »

Beverley a alors annoncé que Piers l’avait bloquée.

Elle a écrit: « Doit avoir touché un nerf comme bloqué par @piersmorgan.







(Image: PA)









(Image: Ken McKay / ITV / REX)



«Je ne pense pas qu’il ait aimé le fait qu’il semble – d’après beaucoup de vos réactions – que je ne me sois pas complètement trompé …

«Et il n’aime pas se tromper.

« Peut-être qu’il vous manipule tous aussi? Juste une pensée … »

Piers a déclaré plus tôt dans la nuit qu’il était heureux de voir autant de gens applaudir Tom dans son quartier de l’ouest de Londres.

«Super à entendre», écrit-il, ajoutant: «Merci pour tout, capitaine Tom.