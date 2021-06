PIERS Morgan s’est brutalement moqué de Chrissy Teigen au milieu des informations selon lesquelles elle souhaite faire une interview avec Oprah Winfrey.

Le mannequin de 35 ans serait « en pourparlers » pour suivre les traces de Meghan Markle et parler à la reine du chat-show.

Chrissy Teigen serait en pourparlers pour une interview avec Oprah[/caption]

Cela vient au milieu de nouvelles affirmations selon lesquelles la star de la télévision a intimidé le designer Michael Costello.

Des sources ont dit le méchant mais gentil podcast : « Il est conseillé à Chrissy de se cacher et de faire profil bas. On lui dit que tout cela passera si elle se tait et ne fait rien.

« Cependant, ce n’est pas son style, c’est pourquoi Chrissy est en pourparlers avec Oprah pour faire une interview de type assis avec Meghan Markle et lui dire la vérité. »

Piers a retweeté l’histoire en écrivant: « Oubliez ça mon amour. Nous avons enduré suffisamment de Pinocchios réveillés par Oprah pendant un an… »

Piers Morgan a publié l’histoire sur Twitter en écrivant: « Oublie ça luv »[/caption]

Il a écrit: « Nous avons enduré suffisamment de Pinocchios réveillés par Oprah »[/caption]

Piers n’a pas caché qu’il ne croyait pas à la plupart des affirmations de Meghan dans son interview avec Oprah, la qualifiant de « Princesse Pinocchio » après le garçon dont le nez pousse quand il ment.

Il a précédemment qualifié Chrissy de « brute hypocrite et repoussante » qui devrait être « annulée » après sa confession de trolling.

En 2014, Chrissy aurait accusé Michael d’être « raciste » sur sa page Instagram.

Lundi, le créateur de la liste A s’est rendu sur la plate-forme pour exprimer ses griefs au sujet de la mère de deux enfants, car il affirmait qu’elle « s’était fait sa propre opinion sur moi » après avoir vu un « commentaire photoshopé ».

Le prince Harry et Meghan Markle ont rencontré Oprah plus tôt cette année[/caption]

« Elle m’a dit que ma carrière était terminée et que toutes mes portes seraient désormais fermées. »

Il a ensuite posté une capture d’écran présumée d’une conversation entre lui et Chrissy, de l’ancien de Sports Illustrated, disant : « Les racistes comme vous méritent de souffrir et de mourir.

« Vous pourriez aussi bien être mort. Votre carrière est terminée, regardez.

Bien que Chrissy n’ait pas commenté les affirmations de Michael, elle a publié un article de blog public excuses à ses « victimes » sur Medium.

Chrissy est en couple avec le musicien John Legend[/caption]

Elle a écrit: «Je me suis excusé publiquement auprès d’une personne, mais il y en a d’autres – et plus que quelques-uns – à qui je dois dire que je suis désolé.

«Je suis en train de contacter en privé les personnes que j’ai insultées.

« … Je comprends qu’ils ne veuillent peut-être pas me parler. Je ne pense pas que j’aimerais me parler.

« (La vraie vérité dans tout cela est à quel point je ne peux pas supporter la confrontation.) Mais s’ils le font, je suis là et j’écouterai ce qu’ils ont à dire, tout en m’excusant à travers des sanglots. »

La vétéran de la télé américaine Oprah était derrière l’interview révélatrice de Meghan Markle[/caption]





Chrissy a poursuivi: « Il n’y a tout simplement aucune excuse pour mes horribles tweets passés. Mes cibles ne les méritaient pas. Personne ne le fait.

« Beaucoup d’entre eux avaient besoin d’empathie, de gentillesse, de compréhension et de soutien, pas ma méchanceté se faisant passer pour une sorte d’humour désinvolte et nerveux. »

Bien que le mannequin n’ait pas mentionné de noms dans ses excuses, elle a demandé à ses « victimes » leur « patience et tolérance ».

Chrissy a également été accusé d’intimidation modèle Courtney Stodden et actrice Lindsay Lohan.