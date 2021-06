Piers Morgan REviendra à GMB, dit Lorraine Kelly – disant qu’elle n’a « aucun doute » qu’il présentera à nouveau le spectacle

LORRAINE Kelly pense que Piers Morgan REviendra à Good Morning Britain – disant qu’elle n’a « aucun doute » qu’il présentera à nouveau le spectacle.

Piers a été contraint de quitter la télévision du petit-déjeuner pour avoir refusé de s’excuser auprès de son ex-copine Meghan Markle.

Lorraine Kelly révèle ses réflexions sur la sortie de GMB de Piers Morgan[/caption]

Mais depuis sa sortie dramatique, les cotes d’écoute ont chuté – et les patrons paniqués tentent de le reconquérir.

Bien que trois mois seulement se soient écoulés depuis qu’il a quitté le programme, sa collègue d’ITV, Lorraine, l’a comparé à un Whack-A-Mole, taquinant: « Regardez cet espace. »

Dans une interview exclusive avec The Sun alors qu’elle soutenait Booking.comCampagne #RivalsReUnited, Lorraine, 61 ans, a déclaré: «Je ne sais rien, mais ne le compte jamais sur quoi que ce soit.

« Quel est ce jeu où vous dénigrez les choses et elles reviennent sans cesse ? C’est lui.

Lorraine a été interviewée par Piers dans son émission Life Stories[/caption]

« Il sera de retour sous une forme ou une autre, je n’en doute pas.

« Il fait toujours des histoires de vie et tout ça. Il tweete son a ** off et écrit ses colonnes.

« Je ne serais pas surpris qu’il revienne. Rien ne me surprendrait à propos de Piers.

Mais ce serait un énorme revirement pour la chaîne qui a demandé à Piers, 56 ans, de s’excuser d’avoir rejeté les affirmations de Meghan selon lesquelles elle se sentait suicidaire.

L’homme de 55 ans a été contacté par ITV[/caption]

Son point de vue était que Meghan avait menti à plusieurs reprises lors d’une interview télévisée explosive avec Oprah Winfrey pour salir la famille royale.

Il s’est avéré plus tard que l’épouse du prince Harry, 39 ans, avait contacté la patronne d’ITV, Carolyn McCall, et s’était plainte auprès du chien de garde de la diffusion, Ofcom.

Refusant de se taire, Piers au franc-parler a continué à riposter furieusement à la «brigade réveillée» dans une défense passionnée de la liberté d’expression.

Si quoi que ce soit, il a exprimé ses opinions encore plus fort depuis qu’il a reçu la botte d’ITV alors que les fans implorent son retour.

« Il a été très calme, a Piers. Je n’ai plus entendu parler de lui depuis », a plaisanté Lorraine.

« J’ai beaucoup de temps pour lui.

« Il est très gentil avec moi. Il devient fou quand je dis ça – il n’aime pas que je le fasse – mais c’est en fait un gars vraiment sympa.

« Il me dit ‘Tu vas arrêter de dire que je suis quelqu’un de bien parce que c’est très mauvais pour ma marque’. Cela me donne encore plus envie de le faire !

La paire a une amitié étroite hors écran[/caption]

Lorraine travaille à la télévision depuis plus de 35 ans.

En plus d’être la reine de la télévision du petit-déjeuner, Lorraine vient de lancer un podcast intitulé What If ? avec sa fille Rosie.

Et elle a souvent partagé un rire avec Piers sur Good Morning Britain avant de lancer son propre spectacle en Lorraine à partir de 9h.

Rosie, 26 ans, a déclaré que lorsqu’elle était à l’école secondaire, des copains de sexe masculin lui avaient «très clair» qu’ils avaient des sentiments amoureux envers maman Lorraine.

Révélant ce qu’il est vraiment hors caméra, Lorraine a ajouté: « Je l’ai vu donner des conseils aux gens, que ce soit des conseils de carrière ou autre, et la bonne chose à propos de lui est qu’il traite tout le monde de la même manière. » Il n’est pas du genre diva.

«Il serait tout aussi impoli envers le Premier ministre que n’importe qui d’autre. Mais dire qu’il est tout aussi gentil avec tout l’équipage.

Mais malgré le penchant évident de Lorraine pour son copain Piers, rien ne l’excite plus à discuter que son amour du football.

Ce pourrait être le plus grand retour à la télévision si Piers revient à GMB[/caption]

Ce soir dans le cadre de Booking.comCampagne #RivalsReUnited, Lorraine se rend à Wembley pour regarder l’Angleterre contre l’Écosse avec Melanie C des Spice Girls, la star de Towie Mark Wright et le chanteur de Sea Shanty Nathan Evans.

La campagne vise à rassembler les supporters adverses après que des recherches ont montré que six supporters anglais sur dix (62%) et écossais (62%) disent que les fans de football sont des rivaux sur le terrain mais des amis en dehors.

Le fier Écossais Lorraine nous a dit : « Nous avons un bon état d’esprit.

« En sortant du travail, j’ai vu des tas de gars à Londres avec leurs kilts, c’est comme une fête.

« Bien sûr, il y aura toujours un peu de rivalité, mais à la fin de la journée, nous pouvons tous sortir boire un verre ensemble, tout va bien. C’est juste génial de voir un match de football.

« Les gens sont simplement ravis d’avoir pu voyager et regarder le match les uns avec les autres.

«Parler aux gens – c’est là que le football vous rassemble parce que la grande majorité aime le jeu.

« Je n’étais même pas sûr que ce tournoi se déroulerait ou non. Nous devons nous assurer que nous sommes très prudents et responsables et si nous le faisons, nous pourrons continuer à profiter de plus de choses comme celle-ci.





Selon les statistiques de Booking.com, 86% des supporters écossais sont si passionnés par le match d’aujourd’hui, que battre l’Angleterre serait aussi émouvant pour eux que de gagner tout le tournoi.

« Ce serait très émouvant », a ajouté Lorraine.

« Ce serait en fait la chose la plus écossaise au monde si nous faisions match nul ou battions l’Angleterre, puis nous nous faisions battre par la Croatie et nous sortions après avoir battu l’Angleterre ! »