Piers Morgan révèle une querelle secrète avec une grande star de la télévision le qualifiant de « deux visages »

PIERS Morgan a révélé une querelle secrète avec une grande star de la télévision et les a qualifiés de «deux visages».

L’animateur de TalkTV a déclaré que le « vil » présentateur est « bien pire » que Phillip Schofield qui a annoncé ce week-end qu’il renonçait à présenter This Morning.

Rex

« Phillip n’est pas le monstre maléfique qu’on lui présente », a-t-il écrit dans sa dernière chronique pour The Sun.

« Il y en a plus que quelques-uns que je traverserais maintenant des continents pour éviter. »

Piers a ensuite rappelé sa propre sortie rapide de Good Morning Britain en 2021 et a déclaré qu’un ancien ami lui avait adressé un message sympathique, mais avait refusé de le soutenir publiquement, puis avait secrètement supplié les patrons d’ITV de l’embaucher comme remplaçant de Piers sur GMB.

Piers a partagé le message texte qu’il a reçu de la star mystérieuse et a écrit: « Je suis vraiment désolé Piers, j’espère que tu vas bien mon pote, c’est scandaleux ce qui t’est arrivé et tu as tout mon soutien. »

Piers a poursuivi: «Ce message touchant de solidarité privée, jamais répété en public, aurait eu un peu plus de poids si la même star n’avait pas – comme je l’ai appris plus tard – également envoyé un SMS à un cadre supérieur d’ITV postulant pour mon poste.

« J’ai ri en moi-même devant la duplicité effrontée de ce nom familier auréolé qui se jetterait dans ma tombe s’il pensait qu’il y avait un bonjour ! couverture de magazine possibilité de prise de vue à partir de celui-ci.

« Mais je n’ai pas été surpris à distance.

« Je parierais beaucoup d’argent que la même chose arrive à Phillip Schofield depuis qu’il a été limogé en tant que présentateur de This Morning. »

Piers a ensuite identifié Alex Beresford et Denise Welch comme deux stars de la télévision qu’il serait heureux de ne plus jamais revoir.

Il a déclaré: «Comme le météorologue adjoint de GMB, Alex Beresford, qui m’a supplié de demander des conseils aux médias, puis a essayé – et a échoué – de se faire un nom en me faisant tomber lors de ma dernière émission avec un discours d’attaque pré-répété.

« Ou les goûts de Denise Welch de Loose Women, une hypocrite vile et méchante qui fait fortune en prêchant sur la nécessité d' »être gentil » mais qui n’aime rien de mieux que de cracher des insultes haineuses et grossières sur Twitter. »

Piers a quitté GMB après une vive dispute avec Alex au sujet de la duchesse de Sussex.

Piers a affirmé qu’il était « dégoûté » par Meghan pour avoir « sacassé » la famille royale en tant que « suprémacistes blancs » lors de son entretien avec Oprah Winfrey, et ne croyait pas qu’elle était poussée à avoir des pensées suicidaires.

On lui a demandé de s’excuser et a refusé, ce qui « s’est terminé par le fait qu’il a dit aux producteurs qu’il n’animerait plus l’émission ».

Un jour après avoir démissionné, Piers a tweeté que « la liberté d’expression est une colline sur laquelle je suis heureux de mourir ».

Rex