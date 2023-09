Piers Morgan a décrit la saga Luis Rubiales comme « une situation bizarre » en révélant tout dans son interview exclusive mondiale.

Le présentateur de TalkTV a annoncé que Rubiales démissionnait de son poste au sein de la Fédération espagnole suite à sa mauvaise conduite lors de la Coupe du monde féminine.

4 Rubiales s’est assis pour une interview exclusive mondiale avec Piers Morgan Crédit : TalkTV

4 Rubiales a embrassé Hermoso avec la star espagnole en déclarant que ce n’était pas consensuel Crédit : Getty

Le joueur de 46 ans a fait l’objet de vives critiques pour avoir embrassé la joueuse espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres après la victoire de la nation contre l’Angleterre en Australie le mois dernier.

Hermoso, l’un des principaux joueurs espagnols, a déclaré que le baiser lors de la cérémonie de présentation de la Coupe du monde n’était pas consensuel et a depuis déposé une plainte contre Rubiales.

Dans un petit extrait de l’interview sur Piers Morgan : non censuré, Rubiales a déclaré : « J’aime tellement mes filles et elles m’aiment tellement, tellement. Je suis très heureuse et très fière d’elles. Elles sont très proches de moi.

« Concernant ma démission, oui, je vais le faire [it]… »

Morgan a répondu : « Vous allez démissionner ?

Rubiales a répondu : « Oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail ».

L’interview de Morgan était tout à fait un scoop et dans The Sports Breakfast avec Andy Townsend et Ally McCoist, le présentateur de TalkTV a déclaré : « C’était un peu une cape et un poignard ces deux derniers jours.

« Grâce à l’un de nos brillants bookers, nous avons réussi à lui trouver un numéro et nous avons eu une série de conversations, j’ai longuement parlé avec lui à plusieurs reprises et il n’arrivait pas vraiment à comprendre ce qu’il allait faire – s’il allait rester ou s’il allait démissionner, s’il voulait ou non un entretien.

4 L’incident a complètement miné le succès de l’équipe féminine espagnole Crédit : TWITTER :@SHESCORESBANGERS

«Cela a duré environ une semaine, puis il a décidé qu’il voulait le faire.

« Il est monté dans un avion ; il s’est envolé pour Londres et nous l’avons fait dans le bâtiment de News UK, dans l’un des étages vides, et c’était une interview extraordinaire.

« Cela a pris deux heures parce que c’était une fête en espagnol et traduit et en partie en anglais pour que nous puissions le présenter aux deux, il tenait à ne pas être mal cité à cause des actions en justice en cours et au centre de tout cela, il accepte absolument qu’il n’aurait jamais dû faire ce qu’il a fait.

« Son comportement était inacceptable, inapproprié et a détourné toute l’attention de ce qui était une incroyable victoire de l’équipe féminine espagnole, mais il ne conteste rien de tout cela.

« Le point controversé est qu’il est catégorique sur le fait que ce qui s’est passé était consensuel et qu’il fait maintenant face à d’éventuelles poursuites pénales – Jenni Hermoso a maintenant avancé cela de sorte qu’il peut désormais potentiellement être poursuivi et cela ne fait que soulever le débat sur la question de savoir si ce dont nous avons tous été témoins sur ce podium pourrait constituer un crime ou s’il s’agissait simplement d’un gars qui s’est complètement emporté et a volé la vedette aux femmes et qui devrait à juste titre être fustigé pour cela après avoir perdu son emploi pour cela, ainsi que l’entraîneur, bien sûr, qui les a conduits à cette gloire.

« C’est une situation bizarre où vous avez une équipe qui gagne une Coupe du Monde et vous avez un entraîneur qui les a emmenés là-bas et le président de la fédération de football perd son emploi.

« C’est un ensemble de circonstances étranges et j’en ai parlé à beaucoup de gens, mais les avis sont assez partagés à ce sujet. »

Lorsqu’on lui a demandé si Rubiales avait présenté des excuses publiques à Hermoso, Morgan a ajouté : « Je l’ai beaucoup poussé à savoir s’il voulait s’excuser personnellement auprès de Jenni Hermoso.

4 Le présentateur de Talk TV a révélé à quel point l’organisation de l’interview était particulièrement complexe en raison des problèmes juridiques persistants. Crédit : TalkTV

«Je ne vais pas gâcher sa réponse car c’est un échange fascinant qui a duré un bon moment et où nous avons abordé ce point.

« Ayant perdu son emploi, il risque désormais d’être jugé au pénal et, s’il est reconnu coupable, d’aller en prison. C’est désormais ce qui le préoccupe le plus.

«Je l’ai poussé fort sur tout ce que vous attendez de moi.

«Il est très réfléchi sur ce qui s’est passé et extrêmement honnête sur certaines choses, mais il est également assez déterminé à ce que son récit selon lequel il n’a rien fait qui soit non consensuel, il ne s’en écarte pas. Il existe évidemment une nette divergence d’opinions à ce sujet.

« Je lui ai montré une série de vidéos, une de toutes les joueuses espagnoles sur le podium, et il les serre toutes dans ses bras et les embrasse. C’est juste que Jenni Hermoso va encore plus loin et l’embrasse sur les lèvres, donc il est assez tactile avec chacun d’eux.

« Je lui ai également diffusé la vidéo dans le bus de l’équipe et dans le vestiaire où Hermoso et les autres femmes semblent s’amuser un peu, se montrant des photos du baiser et scandant ‘presi, presi’ à son sujet et en scandant « beso beso », qui signifie « embrasser, embrasser ».

« C’est complexe. Je ne pense pas que ce soit une chose particulièrement simple parce qu’il y a un groupe de femmes qui trouvent clairement tout cela assez drôle immédiatement après, mais peut-être que dans la lumière froide du lendemain, elles commencent peut-être à penser que tout cela est complètement hors de propos, c’est ce que pensent beaucoup de femmes.

