Piers Morgan révèle que Sir Anthony Hopkins l’a fantôme après avoir dit qu’il pouvait «  venir à tout moment  »

PIERS Morgan a révélé que Sir Anthony Hopkins l’avait fantôme et avait changé son numéro de téléphone après avoir dit qu’il pouvait «venir à tout moment».

L’ancien animateur de GMB, 56 ans, a interviewé l’acteur gallois de 83 ans sur son émission CNN en 2011.

Et Piers a déclaré que la rencontre d’une heure était «l’interview la plus mémorable que j’ai eue avec un acteur», dans son Courrier quotidien colonne.

«Je n’ai pas d’amis qui soient des acteurs», a admis Anthony pendant le chat.

«J’aime les acteurs, mais je ne veux pas être ami avec eux.»

Il a expliqué qu’il n’avait qu’un seul ami célèbre, l’ancien juge d’American Idol Randy Jackson.

«Eh bien, nous avons dîné ensemble», dit-il.

«Mais je pense qu’il en a eu assez d’essayer de me contacter parce que je n’arrêtais pas de changer mon numéro de téléphone.

«Je suis très paranoïaque. Les gens disent: «Êtes-vous en fuite devant quelqu’un?» »

Piers a repéré son moment pour demander à Anthony: « Puis-je être votre deuxième? »

« Oui! » Dit Anthony.

Piers a expliqué: «Une fois que nous avons terminé, il a griffonné son numéro de téléphone et me l’a remis en disant:« Venez à tout moment ».

« Mais quand j’ai essayé de l’appeler quelques mois plus tard, il l’avait déjà changé à nouveau. »

La révélation de Piers est venue après que Sir Anthony ait remporté l’Oscar du meilleur acteur 29 ans après l’avoir remporté pour la première fois pour Le silence des agneaux.

Plus tôt ce mois-ci, Piers a critiqué les Oscars de cette année – le décrivant comme un «cauchemar sans joie réveillé» dans une diatribe furieuse.

Il n’a pas perdu de temps pour attaquer la cérémonie qui s’est déroulée sans animateur ni public, la qualifiant de «Prix des Oscars les plus inattendus de l’histoire».

Dans sa chronique cinglante pour le MailOnline, il a supposé: «La vérité tragique est que les Oscars tels que nous les connaissons sont morts la nuit dernière – réveillés à mort par un lâche désir collectif de ceux qui sont impliqués de prêcher et non de divertir, de sermonner plutôt que de nous faire rire, et de signaler la vertu à la place. de performer.





«Juste au moment où nous avions tous besoin de nous remonter le moral et d’une envie d’évasion désespérément nécessaire, la capitale mondiale du divertissement a fait basculer un gigantesque baril de fluide de misère hors des écrans pour nous rendre tous un peu plus tristes.

Dans l’article, Piers a sélectionné tous les détails qui n’allaient pas avec la cérémonie – à commencer par le fait qu’il n’y avait pas d’hôte.

Il a affirmé que faire rire le public, comme Ricky Gervais l’a fait aux Golden Globes 2020 «est maintenant un crime dans l’Amérique libérale-fasciste ravagée par le réveil, punissable par l’annulation de toutes les futures remises de prix».