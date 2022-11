Piers Morgan retrouve la co-star de Good Morning Britain après avoir quitté ITV

PIERS Morgan a retrouvé l’une de ses co-stars de Good Morning Britain après avoir quitté ITV de manière sensationnelle.

L’animateur franc de TalkTV, 57 ans, a quitté l’émission matinale d’ITV après une explosion à l’antenne au-dessus de Meghan Markle.

Instagram

Piers Morgan a retrouvé sa co-star de GMB Jonathan Swain[/caption] Rex

Mais hier soir, Piers a prouvé qu’il n’avait aucun problème avec ses anciens collègues en dégustant une pinte avec le correspondant de GMB, Jonathan Swain.

Les deux hommes sont tous les deux au Qatar pour rendre compte de la Coupe du monde.

Mais prenant un peu de temps sur leur horaire de travail chargé, ils se sont rattrapés autour d’un verre bien mérité.

S’adressant à Instagram, Jonathan a partagé une photo d’eux-mêmes semblant heureux de se voir.

Le journaliste a écrit à côté du cliché : “C’est super de retrouver @piersmorgan au Qatar et de profiter du football #Qatar2022.”

Tout aussi heureux de voir son ami Jonathan, Piers a répondu : « Ravi de te voir mon pote. .”

En mars 2021, Piers a pris d’assaut le plateau de GMB après avoir été désigné par la co-star Alex Beresford pour ses commentaires envers Meghan Markle, l’amenant à quitter la série.

Au moment où ITV a publié une déclaration confirmant qu’il avait quitté l’émission du petit-déjeuner.

La déclaration disait: « Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain.

“ITV a accepté cette décision et n’a rien d’autre à ajouter.”

L’animatrice de télévision s’est disputée au sujet des affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles elle aurait eu des problèmes de santé mentale.

Piers a affirmé qu’il était “écœuré” par Meghan pour avoir “saccagé” la famille royale en tant que “suprématistes blancs” lors de son entretien avec Oprah Winfrey.

Une source d’ITV a déclaré à l’époque que l’animateur controversé avait été invité à s’excuser, mais il a refusé, ce qui “a fini par dire aux producteurs qu’il n’animerait plus l’émission”.

Ils ont ajouté: “Son contrat se terminait de toute façon cette année, mais il a dit qu’il ne ferait pas le travail à moins que ce ne soit selon ses conditions.”

Un jour après avoir démissionné, Piers a tweeté que “la liberté d’expression est une colline sur laquelle je suis heureux de mourir”.

Il a également cité Sir Winston Churchill faisant référence à la liberté d’expression et a signé en écrivant : « Je pars passer plus de temps avec mes opinions.

Pendant ce temps, Jonathan Swain est un incontournable de la télévision matinale grâce à son travail sur GMB.

Il travaille pour ITV depuis plus de 20 ans et a également été correspondant sur Daybreak et GMTV.

TVI

Piers a pris d’assaut le plateau de GMB[/caption]