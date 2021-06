PIERS Morgan « est revenu » à Good Morning Britain une fois de plus aujourd’hui et s’est blotti contre son ex co-animatrice Susanna Reid pour un baiser.

Mais ce n’était pas comme ça que les fans auraient aimé que le duo soit réuni – car c’était un clip vieux de deux ans de leur temps sur Soccer Aid.

4 Piers Morgan en vedette sur Good Morning Britain aujourd’hui

Célébrant le lancement de l’événement de football caritatif aujourd’hui, Susanna a joué le moment où elle et Piers se sont affrontés en tant que managers.

Le moment hilarant qu’elle lui a crié lors de la conférence de presse a été diffusé, avec son co-animateur aujourd’hui, Richard Madeley, commentant: « Garçon, quand tu y vas, tu y vas, n’est-ce pas?

Susanna a également été vue rouler des yeux alors que Piers la câlinait par derrière et lui a donné un baiser aérien condescendant après la victoire de son équipe.

Mais les fans seront déçus que leurs retrouvailles n’aient pas été en direct sur Good Morning Britain, après que Piers – qui a démissionné en mars – a révélé que les patrons lui avaient demandé de revenir.

4 L’ancien clip a été diffusé dans l’émission d’aujourd’hui

Il a été révélé cette semaine que Wayne Rooney ferait son retour en tant que joueur à SoccerAid.

Le manager de Derby, 35 ans, faisait partie de l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre lors du match de l’année dernière alors que les fans ont collecté un record de 9,3 millions de livres sterling pour l’Unicef.

Et il sera aux côtés des anciens de Manchester United Paul Scholes et Gary Neville ainsi que Jamie Redknapp, Fara Williams, David James, Ashley Cole, Kelly Smith et Emile Heskey pour l’équipe locale.

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt est inscrite dans l’équipe World XI avec Roberto Carlos et Patrice Evra.

4 Susanna et Piers ont ramé lors de la conférence de presse

4 Susanna a été vue en train de crier sur Piers lors de l’échange houleux

Harry Redknapp est à bord pour gérer avec Micah Richards et David Seaman parmi l’équipe d’arrière-boutique d’Angleterre.

De nombreux visages de célébrités apparaîtront, notamment James Arthur, Tom Grennan, Olly Murs, Mark Wright, Paddy McGuinness, Ore Oduba, Kem Cetinay, Liv Cooke, Roman Kemp et Chunkz.

Alex Scott et Maya Jama sont également inscrits pour fournir l’analyse aux côtés du présentateur Dermot O’Leary.

Le match de charité populaire aura lieu le samedi 4 septembre au stade Etihad de Manchester City.

Ce sera la dixième édition de Soccer Aid avec plus de 47 millions de livres sterling collectés jusqu’à présent grâce à la série caritative, un point reconnu par l’ancien défenseur Neville.