Piers Morgan répond à l’hôte de talkSPORT Shebahn Aherne pour les commentaires de Megan Rapinoe sur les joueurs transgenres

Piers Morgan a frappé Shebahn Aherne de talkSPORT après avoir défendu le point de vue de Megan Rapinoe sur les athlètes trans.

Avant le début de la Coupe du monde féminine, on a demandé à Rapinoe si elle accepterait un footballeur trans dans l’équipe de football des États-Unis, ce à quoi elle a répondu qu’elle le ferait « absolument ».

3 Rapinoe a plaidé pour que les athlètes trans soient impliqués dans le sport Crédit : Getty

Mais elle a été critiquée, en particulier par Morgan de TalkTV, qui a insisté sur le fait qu’il était injuste que des joueurs nés de sexe masculin jouent contre des femmes.

La présentatrice de talkSPORT, Aherne, a rejoint Piers Morgan Uncensored pour défendre Rapinoe tout en accusant Morgan d’être « obsédée » par Rapinoe.

Aherne a estimé qu’il était positif que des joueurs comme Rapinoe veuillent que tout le monde se sente inclus.

Elle a déclaré: « Les abus que Megan Rapinoe reçoit de ses propres fans américains à cause de son activisme et du soutien qu’elle a de la communauté trans et de la communauté LGBTQ, c’est en fait rafraîchissant de s’asseoir ici et de partir, tout le monde devrait soutenir les athlètes féminines.

« Le football est un endroit pour tout le monde. Je lisais les tweets de Piers Morgan et je me disais : ‘quelle est ton obsession ?’

« Pourquoi Piers déteste-t-il autant Megan Rapinoe ? Pourquoi tant de gens ont un problème avec ça ? Je n’en ai aucune idée. »

Mais Morgan n’avait rien de tout cela, tweetant en réponse: « Étonnant et consternant d’entendre une présentatrice de sport féminin défendre l’insistance délirante de Megan Rapinoe sur le fait que les femmes trans n’ont aucun avantage contre les femmes dans le sport féminin », a tweeté Morgan en réponse.

« Voici une idée Shebahn – arrêtez de me frapper pour avoir dit la vérité, et demandez aux pauvres femmes d’avoir à rivaliser avec des hommes biologiques. »

3 Morgan a critiqué Rapinoe dans le passé Crédit : Getty

3 Alors qu’Aherne de talkSPORT a fustigé « l’obsession » de Morgan

Il y a eu beaucoup de discussions sur l’inclusion des athlètes trans dans plusieurs sports.

Rapinoe avait déclaré plus tôt cet été: « C’est particulièrement frustrant lorsque le sport féminin est militarisé.

« Oh, maintenant nous nous soucions de l’équité ? Maintenant nous nous soucions du sport féminin ?

« Ce sont des taureaux ***. Et montrez-moi toutes les personnes trans qui profitent de manière néfaste d’être trans dans le sport. Cela n’arrive tout simplement pas. »

Morgan, cependant, a vu un allié improbable dans la star du tennis Nick Kyrgios en commentant une vidéo de 2019 de l’interaction de Rapinoe avec un jeune fan.

La vidéo, devenue virale à l’époque pour le langage corporel de Rapinoe envers l’enfant, a refait surface, ce qui a conduit Morgan à la qualifier de « diabolique » et Kyrgios à plaisanter : « Une chose sur laquelle Piers et moi sommes d’accord ! »

Les États-Unis se sont retirés de la Coupe du monde féminine dimanche avec une défaite dramatique face à la Suède aux tirs au but en huitièmes de finale.

Rapinoe a raté son penalty lors de sa dernière action en tant que joueuse internationale ayant déjà annoncé sa retraite.

Le penalty gagnant de Lina Hurtig a d’abord été sauvé par Alyssa Naeher uniquement pour que le ballon rebondisse sur la ligne, la franchissant par la plus petite des marges pour confirmer la sortie des Américaines.