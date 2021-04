PIERS Morgan a remercié Claire Sweeney après avoir été forcée de quitter Twitter pour l’avoir défendu.

L’actrice de Brookside, 50 ans, dit avoir abandonné son compte sur les réseaux sociaux après avoir défendu l’ex-animatrice de Good Morning Britain, 55 ans, pour ses commentaires sur Meghan Markle.

Rex

Piers Morgan a remercié Claire Sweeney pour son soutien[/caption]

Partageant la chronique de Piers alors qu’il rompait son silence après avoir quitté GMB, Claire a écrit: «Excellent article @piersmorgan. Tu me manques tellement sur @GMB »

L’actrice a maintenant doublé son soutien à Piers, disant au Express: «J’adore Piers Morgan et vous n’êtes pas toujours d’accord – c’est pourquoi la liberté d’expression est importante et j’admire cela, il se tient à ses côtés.

«Il a des boules d’acier et je suis un grand fan de Piers, un grand fan, et je l’ai soutenu publiquement sur les réseaux sociaux, puis je n’ai pas regardé mon Twitter pendant une semaine parce que je savais que je serais complètement abusé, mais je ne l’ai pas fait. Je m’en fous.

Elle a ajouté: «Et vous maintenant, cette émission n’est pas la même sans lui, je pense qu’il a cruellement manqué sur GMB.

Twitter

La star a dit que c’était «gentil de sa part» de le défendre[/caption]

PA: Association de presse / PA Images

Claire a pris une pause des médias sociaux après avoir défendu Piers[/caption]

«Il l’a secoué et vous savez que parfois vous êtes d’accord et parfois vous grincez mais je l’aime. J’ai aussi adoré son livre Wake Up, je suis un grand fan de Piers.

Piers a apporté son soutien à Claire, en tweetant l’article: «Comme elle est gentille… merci @clairesweeney!»

Les fans n’ont pas tardé à lui apporter son soutien, une personne disant: « C’est une femme adorable, très complimentante envers vous! »

Un autre a ajouté: «J’espère que vous reviendrez bientôt à la télévision Piers avec une émission matinale passionnante bien nécessaire. Tu nous manques. Je n’ai pas regardé GMB depuis votre départ, c’est tellement fade et ennuyeux !!!!! »

ITV

Piers a pris d’assaut lors d’une dispute avec Alex Beresford[/caption]





Un troisième a fait remarquer: «Je l’aime, elle semble être une personne vraiment décente «

Piers a quitté de façon sensationnelle Good Morning Britain le mois dernier à la suite d’un affrontement enflammé à l’antenne avec sa co-star Alex Beresford.

Il a dramatiquement pris d’assaut le plateau après qu’Alex ait accusé Piers d’avoir une rancune personnelle contre Meghan Markle, le présentateur ayant suscité plus de 40000 plaintes à l’Ofcom pour des commentaires qu’il avait faits à propos de la duchesse la veille.

Il était dans l’émission depuis cinq ans aux côtés de la co-animatrice Susanna Reid.