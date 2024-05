Le diffuseur de télévision et supporter d’Arsenal, Piers Morgan, a qualifié tout fan de Tottenham célébrant sa défaite 2-0 contre Manchester City hier soir d' »idiots honteux » dans une diatribe féroce.

Dans ce qui a été un match si crucial pour la course au titre, les Spurs ont porté un coup brutal à leurs rivaux acharnés, Arsenal, en donnant à Man City la première place du classement grâce au doublé d’Erling Haaland en seconde période et à l’occasion manquée tardive de Heung-min Son. aurait pu égaliser le score à seulement cinq minutes de la fin.









L’équipe d’Ange Postecoglou aurait pu mathématiquement terminer dans le top quatre avant le choc d’hier soir, car ils devaient combler un déficit de cinq points par rapport à Aston Villa, mais le résultat signifiait que les Spurs se retrouvaient dans une position où ils pouvaient désormais terminer en dehors du classement. parmi les cinq premiers lors de la dernière journée de la saison.

Même après le coup de sifflet à temps plein, les supporters ont remarqué une conversation ludique entre Pep Guardiola et le défenseur central de Tottenham, Cristian Romero, le patron de Man City la terminant en frappant de manière ludique l’Argentin à la poitrine avec un sourire – un contraste frappant avec le poteau. -conférence de presse du match de Postecoglou qui est apparu furieux sur la ligne de touche contre un supporter célébrant la défaite de son équipe.

Avec des émotions fortes pour les trois équipes, c’est Morgan qui a résumé ce que de nombreux fans d’Arsenal ont affirmé dans les jours qui ont précédé le match, qui a vu les fans de Tottenham demander au club sur les réseaux sociaux de perdre afin de faire dérailler la tentative de l’équipe de Mikel Arteta. à remporter son premier trophée de Premier League depuis plus de 20 ans.

L’un de ces fans était l’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara, qui a commencé à regarder le match dans un maillot de Manchester City lors d’une diffusion en direct sur talkSPORT, dans laquelle il a également été vu en train de faire le poznan et de chanter Blue Moon.

S’adressant à Ally McCoist et Alan Brazil dans l’émission du petit-déjeuner de TalkSPORT le lendemain matin, Morgan fulminé: « Bonjour les gars. Je vais vous dire ce que je peux dire [about the match]Jamie O’Hara et tous les autres petits fans des Spurs qui célébraient la défaite de leur équipe sont probablement la bande d’idiots à la mentalité de petit club la plus honteuse que le football mondial ait jamais vu !

« Je veux dire honnêtement, ils dansaient pour célébrer pendant que Man City marquait contre eux. O’Hara porte un maillot de City et saute parce que c’est la chose la plus proche qu’ils auront jamais réussi à gagner quoi que ce soit dans leur petite vie perdue.

« Cela doit être l’acte de trahison le plus embarrassant, le plus humiliant et le plus autodestructeur que j’ai jamais vu et je me sens vraiment désolé. [for them], parce que je me suis réveillé ce matin en sachant ce que ça fait d’être un fan des Spurs pendant une nuit et c’est horrible. Je me suis réveillé avec un énorme mal de tête, je n’ai presque pas dormi, j’ai trop bu et j’ai ressenti un sentiment de dégoût de moi-même qui n’a disparu que lorsque je me suis rappelé que j’étais un fan d’Arsenal.

« Juste pour rappeler à tout le monde, O’Hara était à l’académie d’Arsenal avant que nous nous débarrassions de lui et l’envoyions à Tottenham, cela montre juste sa mentalité. Je suis désolé pour Ange Postecoglou parce que c’est un Australien, il ne comprend pas quoi. cela signifie vouloir perdre quelque chose dans le sport parce que perdre leur est étranger. Postecoglou a littéralement dû se retourner pour eux dans un match énorme qui aurait pu les aider à se qualifier pour la Ligue des Champions mais non, il y avait un fan de Tottenham derrière. lui chantant tout au long du jeu pour qu’il lance le match.





« Postecoglou, parce qu’il est un gagnant, s’est retourné et s’est attaqué à lui. Quel moment pour les fans de Tottenham, je veux dire, comment l’un d’entre eux peut-il vivre avec lui-même après avoir vu cette scène se dérouler hier soir ? Ils ont eu l’occasion d’essayer et faire partie du top quatre, ils ont été la meilleure équipe pendant 70 pour cent de ce match contre City mais Son a raté un match absolu et Arsenal ne se dirige pas vers la Premier League dimanche. Je suis ennuyé, je suis ennuyé mais je le suis. J’ai aussi honte, encore plus que d’habitude, des fans des Spurs. »

Même si Tottenham a finalement perdu le match, il ne fait aucun doute que les occasions qu’ils ont créées auraient pu leur rapporter au moins un point dans leur quête pour terminer dans le top quatre, mais ces occasions n’ont pas été écartées. Interrogé par McCoist sur son respect pour les joueurs et le staff de Tottenham qui voulaient gagner le match, Morgan a admis : « Absolument [I respect them]ils auraient pu marquer un point.





« Je pense à une autre soirée où ils ont eu le plein soutien de leurs supporters dans le stade, ce que des supporters normaux auraient fait s’ils voulaient être un plus grand club mais l’ambiance était tellement épouvantable. Si vous êtes un joueur, et je pensais que Tottenham était compétitif pendant une grande partie de ce match, si vous êtes l’un de ces joueurs et que vous avez un manager prêt à faire tout ce que vous pouvez pour obtenir un résultat et que vous faites attention aux fans qui sont juste assis. là, il restait silencieux pendant les grandes fluctuations du match, puis sautait et applaudissait seulement lorsque City marquait, quel genre de message cela envoie-t-il aux joueurs ?!

« Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça ? J’ai trouvé cela extraordinaire ! Je ne suis pas seulement déçu par les fans de Tottenham, mais je pense qu’ils devraient tous ressentir un sentiment de honte collective, ils ne le feront pas, mais ils devraient le faire. »