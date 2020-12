Piers Morgan a de nouveau critiqué le prince Harry et Meghan Markle après avoir lancé leur propre podcast.

L’animateur de Good Morning Britain a qualifié le couple de «chancres à la pige» et de «narcissiques» dans sa dernière chronique.

Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont annoncé cette semaine qu’ils publieraient un podcast sur Spotify appelé Archwell Audio qui «élève et divertit le public du monde entier» et présente «des perspectives et des voix diverses».

Écrivant pour MailOnline, Piers a déclaré: « La seule chose dont le monde a vraiment besoin en ce moment, ce sont ces deux chancres absurdes ultra-éveillés qui nous donnent encore plus de vues sur la vie depuis le caractère sacré de leur manoir californien de 11 millions de dollars.







« Comme pour tout ce que le duc et la duchesse de Sussex semblent faire ces jours-ci, leur nouvelle entreprise commerciale semble être motivée par de grandes cuillerées de narcissisme, d’hypocrisie et de cupidité. »

Piers a également accusé Harry et Meghan d’utiliser leurs titres royaux pour gagner de l’argent.

Il a ajouté: « Meghan et Harry sont devenus les plus horribles escrocs royaux, exploitant cyniquement leur statut royal pour remplir leurs propres poches. »







The Mirror a contacté les représentants de Harry et Meghan pour obtenir leurs commentaires.

Cela vient après que Piers ait fait semblant de vomir en parlant du podcast sur GMB.

Après avoir écouté le couple présenter son nouveau projet dans un clip teaser, Piers a déclaré: « Comment faire du vomissement. »

Sa co-animatrice Susanna Reid, qui défend généralement Meghan et Harry, a déclaré qu’elle « pensait que c’était une parodie ».









Elle a ensuite ajouté: « Même moi, je trouve ça difficile maintenant. »

En réponse à l’aveu de Susanna, Piers a hurlé d’excitation: « Ils ont perdu Susanna Reid! Dernières nouvelles! »

Il a poursuivi: « S’ils n’étaient pas des membres de la famille royale, ils ne gagneraient pas cet argent. Je m’en fiche s’ils ne sont pas des membres de la famille royale. »