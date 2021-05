Piers Morgan qualifie la finale de Line Of Duty «  un peu décevante  »

PIERS Morgan a été déçu lors de la finale de Line of Duty, le qualifiant de «un peu décevant».

Le joueur de 56 ans a écouté la finale très attendue mais n’était pas satisfait du manque de rebondissements de l’intrigue, après avoir précédemment partagé son enthousiasme avant le dernier épisode.

Piers Morgan était mécontent du dernier épisode de Line of Duty[/caption]

La sixième série du drame policier à succès de la BBC s’est terminée dimanche soir par la révélation de l’identité de H.

Le spectacle créé par Jed Mercurio a finalement révélé le quatrième membre en tant que cuivre plié maladroit Ian Buckells était H.

L’ancien présentateur de GMB a publié une image des principaux personnages de l’AC-12 sur sa page Twitter dimanche après-midi.

Il a écrit: «Je ne peux pas attendre Line of Duty. Juste une télévision absolument superbe, brillamment créée et pilotée par @jed_mercurio et superbement jouée, en particulier par @Vicky_McClure @martin_compston #AdrianDunbar. «

L’ancien présentateur de GMB a partagé son enthousiasme hier après-midi avant la finale[/caption]

Cependant, après l’épisode, Piers s’est tourné vers les médias sociaux pour partager sa frustration face à la fin terne.

La star de la télévision s’est moqué de manière hilarante de l’épisode final en mal orthographiant subtilement le mot « définitivement » en l’honneur de l’erreur qui a conduit à la chute de « H ».

Il a écrit: «Certainement un peu décevant. #LineofDutyFinale. »

Pendant ce temps, les fans furieux de Line of Duty ont exigé une autre série avec une grande tournure après avoir été déçus par l’identité de H.

Piers s’est moqué de l’épisode final dans son dernier message Twitter[/caption]

Le détective incompétent, joué par l’acteur Nigel Boyle, s’était caché à la vue depuis sa première apparition dans la première série en 2012 parce que personne ne pensait que le «fou maladroit» était capable d’être un escroc.

La BBC a refusé de confirmer ou de nier si une future série avait été officiellement commandée, laissant les fans dévoués inquiets d’avoir regardé leur dernier épisode du drame policier.

Pendant ce temps, d’autres sont furieux que la finale de la série six puisse être la fin de la série et en ont demandé une autre pour compenser ce qu’ils considèrent comme une conclusion «décevante».

Un téléspectateur en colère a écrit sur Twitter: «Eh bien, à quel point était-ce décevant ?? !!! #LineofDutyFinale #Ligne de conduite encore laissé ouvert pour une autre série car il doit y avoir des gens plus haut? Mais cet épisode n’a tout simplement jamais commencé.

Plusieurs téléspectateurs de BBC One ont été déçus par le manque de rebondissements[/caption]

Un autre a tweeté: «La seule façon qui était une bonne fin est s’il y a une autre série. S’il n’y en a pas, eh bien #LineOfDuty. «

Un troisième a écrit au créateur Jed Mercurio: «J’ai regardé l’émission depuis le premier épisode. Je pense que vous êtes un génie créatif, mais s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites une autre saison… ça ne peut pas finir comme ça. «

Pendant ce temps, un autre a ajouté: « Nous n’avons pas eu la fin que nous méritions, il y aura sûrement une autre série. »

Alors que Jed ou la BBC n’ont pas encore confirmé le sort de la série, The Sun comprend que la star principale Martin Compston, 36 ans, qui joue l’officier anti-corruption DI Steve Arnott, a signé un accord de deux séries dont il n’est qu’à mi-chemin.

Bungling en cuivre plié Ian Buckells a été révélé comme H[/caption]





Loin d’être un cerveau criminel, Buckells lui-même a déclaré qu’il n’avait conçu aucun crime, mais qu’il avait simplement aidé à les organiser. Il a dit: « C’est leur fait – je ne fais que transmettre des choses. »

Au lieu de cela, il a affirmé que la plupart des coups de feu avaient été tirés par le roi du crime Tommy Hunter, qui est révélé dans cette série comme étant le père ET l’oncle du surintendant en chef Jo Davidson, joué par l’actrice écossaise Kelly Macdonald.

Il a été tué dans la deuxième série avec l’aide de DI Lindsay Denton, joué par Keeley Hawes, mais pas avant d’avoir préparé sa nièce et sa fille à devenir une taupe au sein de la police.

Buckells a déclaré: «Tommy Hunter était le meilleur homme. Après son départ, ils se sont tous séparés en leur propre OCG. Je ne fais que passer les commandes.

Line of Duty est disponible sur BBC iPlayer.