Piers Morgan qualifie Harry de «twerp avide hypocrite» après que «Prince privacy» a signé un méga-accord de QUATRE livres

PIERS Morgan a qualifié aujourd’hui Harry de « twerp cupide hypocrite » après que le royal aurait signé un méga accord de quatre livres.

Le brandon de la télévision – un critique de longue date des Sussex – a lancé une diatribe fulgurante sur Twitter.

Piers Morgan a fustigé le prince Harry alors qu’il prétendait qu’il rédigerait quatre livres dans le cadre d’un méga-accord de 29 millions de livres sterling Crédit : ITV

Répondant aux informations que Harry et Meghan rédigeront quatre tomes après une guerre d’enchères de 29 millions de livres sterling, Piers a fustigé : « Prince Privacy !

« Quel connard hypocrite et cupide.

Il vient comme :

Les avocats de Harry ont démenti les allégations selon lesquelles le prince écrirait une série de mémoires, plutôt que celle annoncée.

Mais selon les rapports, le prince et son épouse en écriront quatre au total.

La contribution de Meghan serait un livre de « bien-être » sur la vie en bonne santé – alors qu’un des livres de Harry ne peut être publié qu’après la mort de la reine, affirme-t-on.

Les aigles juridiques du couple ont initialement déclaré qu’ils ne commenteraient pas ces allégations – mais ont ensuite déclaré qu’elles étaient « fausses et diffamatoires » et qu’un seul mémoire est prévu.

Ce livre sera publié l’année prochaine. Harry a juré qu’il examinerait les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire.

Il arrivera au cours de l’année du jubilé de platine de sa grand-mère.

Deux éditeurs auraient quitté Londres pour se rendre chez Harry en Californie et auraient participé à une « enchère » pour les droits de son livre.

Et il est affirmé que le royal a mené ses propres négociations – avec une source racontant au Daily Mail: « Les personnes impliquées ont en fait été très choquées par son approche, qui consistait à les regarder froidement et à énoncer ses demandes: 25 millions de dollars. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Le livre ne sortira pas avant un certain temps – mais la nouvelle menace déjà d’élargir le fossé familial et de mettre la fête royale dans la tourmente.

Le Palais aurait été averti qu’il « devrait avoir peur » de ce qui en découlerait.

Maintenant, Piers a coincé la botte – quelques jours seulement après avoir qualifié le couple de « greffeurs méchants et amers déterminés à causer autant de dégâts que possible ».

Répondant aux nouvelles des mémoires plus tôt cette semaine, l’ancien animateur de Good Morning Britain – qui a démissionné après avoir refusé de s’excuser auprès de Meghan – a accusé le couple d’être devenu « un voyou toxique ».

Et il a exhorté la famille royale à « n’avoir plus rien à voir avec le prince Poison et la princesse Pinocchio ».

Ils sont devenus une paire de petits escrocs mesquins, méchants et amers. Piers Morgan

Il a déclaré: « Les mémoires d’Harry, pour lesquelles il est payé 20 millions de dollars – il dit que tout va à la charité, mais gardons un œil attentif sur cette affirmation – seront encore une autre chance pour lui d’incendier sa famille et l’institution ils servent.

« Et chaque fois qu’il fait cela et qu’il permet à sa femme de le faire, il s’attaque davantage à la magie qui soutient la famille royale dans la vie publique.

« Ils sont devenus une paire de petits escrocs mesquins, méchants et amers déterminés à causer autant de dégâts que possible. »

Pendant ce temps, l’expert royal Richard Fitzwilliams craint que le duc de Sussex « totalement imprévisible » n’utilise le livre comme « levier » contre la famille royale.

M. Fitzwilliams a déclaré à The Sun Online : « Ce livre a le potentiel d’être de la dynamite.

MÉMOIRE « POURRAIT ÊTRE DYNAMITE »

« Mais le fait est, qu’est-ce que les Sussex veulent vraiment de la famille royale ensuite ? Que veulent-ils qu’ils fassent ? Ils sont devenus voyous. C’est un fait. »

Et le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, a déclaré sur son podcast The Royal Rota que la famille de Harry avait été prise par surprise par la nouvelle.

« Je suppose que la question que les gens ont posée, peut-être à juste titre, est que c’est une façon très étrange de chercher moins de publicité », a-t-il déclaré.

« C’est encore un récit à sens unique, car le problème avec la famille royale, c’est qu’ils n’écrivent pas eux-mêmes de livres, ils ne donnent pas eux-mêmes d’interviews sur ce qui s’est passé au sein de la dynamique familiale.

« Cela rend encore une fois une histoire unilatérale très difficile.

« Ils n’ont pas leur mot à dire sur ce qu’ils ont ressenti lorsque Meghan et Harry sont partis, ce avec quoi ils voulaient travailler au sein de la famille royale.

Cela a pris tous les palais par surprise – nous connaissons des gens qui étaient avec des types de palais lors de l’annonce et ils n’en avaient absolument aucune idée.

« Ils n’avaient pas prévenu qu’Harry allait écrire ses mémoires. »

Piers, un critique de longue date des Sussex, a déjà qualifié Meghan de « Princesse Pinnochio » Crédit : AP

Les avocats du couple disent que Harry n’écrira qu’un seul mémoire après qu’il a été allégué qu’il rédigerait un livre qui ne pourra être publié qu’après la mort de la reine Crédit : Splash