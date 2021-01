Piers Morgan prie pour le prompt rétablissement du capitaine Tom Moore après que la fille du vétéran ait confirmé qu’il avait contracté Covid-19.

Le trésor national vieux de 100 ans a été transporté à l’hôpital où il est soigné pour une pneumonie après avoir contracté Covid-19.

Piers Morgan de Good Morning Britain s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager son soutien à Tom.

Sur sa page Twitter, Piers a écrit: « Allez, Capitaine Sir Tom – nous sommes tous à vos côtés. »

Piers a également souhaité à Tom un prompt rétablissement sur sa page Instagram, en écrivant: « Envoyant au grand homme toutes mes prières pour un prompt rétablissement. »

Les messages touchants sont arrivés peu de temps après que la fille du capitaine Tom Moore, Hannah Ingram-Moore, ait confirmé que son père avait été emmené à l’hôpital de Bedford.

Le détenteur du record du monde Guinness est actuellement en service et non en soins intensifs, après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

«Au cours des dernières semaines, il a été traité pour une pneumonie et la semaine dernière, il a été testé positif au Covid-19.

«Il était à la maison avec nous jusqu’à aujourd’hui quand il avait besoin d’une aide supplémentaire pour respirer.

« Nous comprenons que tout le monde lui souhaitera bonne chance. Nous nous concentrons bien sûr sur mon père et vous tiendrons au courant lorsque nous le pourrons. Hannah x »

Le capitaine Tom Moore a conquis le pays l’année dernière lorsqu’il a levé plus de 33 millions de livres sterling pour le NHS en parcourant 100 tours de son jardin.

